Es ist die erste evangelische orientierte Schule im Landkreis Prignitz: Im Sommer wird die neue Stephanus-Grundschule in Pritzwalk mit einer Klasse ihr Übergangsdomizil an der Promenade beziehen.

Im „Schulhaus am Maulbeerbaum“ an der Promenade wird die neue Schule erst einmal ihren Platz finden. Später soll sie nach Fertigstellung ihres eigentlichen Domizils in die Grünstraße umziehen. Quelle: Foto: Bernd Atzenroth