Pritzwalk:Feuerwehr löscht Brand in ehemaliger Metallverarbeitungsfabrik

Pritzwalk

Mehrere Müllhaufen gerieten am Freitag gegen 17.30 Uhr in einer Lagerhalle in der Freyensteiner Chaussee in Pritzwalk in Brand. Dabei handelte es sich um ein Anwesen einer ehemaligen Metallverarbeitungsfabrik in Höhe der Wittstocker Chaussee. Die Feuerwehren aus Pritzwalk, Sadenbeck, Kemnitz und Beveringen kamen zum Einsatz.

Feuerwehr musste sich mit schwerem Gerät Zugang zur Halle verschaffen

Der Zugang zur Halle war zunächst durch eine schwere Aluminiumtür versperrt. Die Einsatzkräfte mussten diese mittels Trennschleifer zerstören, hatten dennoch das Feuer schnell unter Kontrolle bringen können. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz löschte die Müllhaufen auf zehn bis zwölf Quadratmetern – bestehend aus Pappe, Papier, Holz und Matratzen – ab.

Zu Beginn der Löscharbeiten kam es zu zwei kleineren Verpuffungen. Der Grund dafür war am Abend noch unklar. Die Polizei ermittelt gegen vorsätzliche Brandstiftung. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Tatverdächtige konnten im Umkreis nicht mehr gestellt werden.

Von Marcus J. Pfeiffer