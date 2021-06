Pritzwalk

Die große Baustelle rund um die Pritzwalker Nikolaikirche ist kaum zu übersehen, die Arbeiten gehen derzeit gut voran. „Wir sind sogar schon ein Stück weiter als wir ursprünglich geplant hatten“, sagt Christine Flassig vom Gemeindekirchenrat. Aktuell wird auf beiden Seiten des Daches fleißig gearbeitet. Ein Grund mehr für die Mitglieder des Pritzwalker Kirchenrats, eine bekannte Aktion wieder ins Leben zu rufen. Interessenten haben jetzt Möglichkeit, ein ganz besonderes Stück Kirchengeschichte mit nach Hause zu nehmen.

Firststeine aus der Baugeschichte der Sankt Nikolaikirche zu verkaufen

Um weitere Spenden für das Großprojekt Kirchensanierung zu sammeln, gibt es ein neues Angebot: Gegen eine Spende gibt der Gemeindekirchenrat Firststeine aus der Baugeschichte der Sankt Nikolaikirche ab, die für die Neudeckung des Daches nicht mehr gebraucht werden. Für zehn Euro kann sich jeder Interessent eines dieser besonderen Exemplare mit nach Hause nehmen. „Wer gerne mehr geben möchte, kann das natürlich machen“, sagt Pfarrerin Susanne Michels. Die Firststeine sind mit dem Siegel der Kirchengemeinde versehen und können zum Beispiel als Dekoration in Haus, Hof oder Garten verwendet werden.

„Wir würden uns sehr freuen, wenn uns die Käufer daran teilhaben lassen, was sie mit den Steinen machen“, sagt Christine Flassig, „wir sind nämlich selbst sehr gespannt.“ Sie denkt dabei an Fotos, die die neuen Besitzer im Anschluss schicken. Zu erhalten sind die Firststeine zu den Zeiten der offenen Kirche, sprich von Dienstag bis Freitag in der Zeit von 16 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 12 Uhr. Steine gibt es genügend, erklärte Flassig – und sollten sie doch einmal ausgehen, gibt es genügend Nachschub. Die Idee ist nicht ganz neu, denn eine ähnliche Aktion hatte die Kirchengemeinde vor einigen Jahren schon einmal organisiert.

Steine dürfen diesmal mitgenommen werden

„Damals konnte jeder bei uns Mauerziegelzertifikate erwerben“, sagt Susanne Michels, „aber die Leute durften die Steine nicht mitnehmen.“ Zwar waren viele deswegen etwas enttäuscht, jedoch lief die Aktion erstaunlich gut. Diese Steine wurden nach der nötigen Bedampfung wieder in die Mauerkrone der Chorwand eingebaut. Wer die Hintergründe genauer erfahren möchte, kann sich bei einem Gang durch die Kirche die Geschichte aus erster Hand erzählen lassen.

Mittlerweile können Besucher die Kirche auch wieder aus Richtung Pritzwalker Marktplatz betreten, ein sicherer Fußgängertunnel wurde eingerichtet. Wegen der Bauarbeiten war der Eingang lange versperrt. „Die Baustelle scheint leider viele Besucher abzuschrecken“, sagt Christine Flassig, „daher hoffen wir, dass wir so wieder präsenter sind und wieder mehr Leute durch unsere Kirchen führen dürfen.“ Ein entsprechender Hinweis wurde bereits am Bauzaun in Blickrichtung Pritzwalker Marktplatz angebracht.

Richtfest für den 4. August geplant

Ein Datum sollten sich alle Pritzwalker bereits schon jetzt dick ihren Kalender markieren: Anfang August möchte die Kirchengemeinde Richtfest feiern. Aktuell wird der 4. August angepeilt. „Wir liegen so gut im Zeitplan und hoffen, dass die Arbeiten am Dach noch in diesem Jahr abgeschlossen werden“, sagt Christine Flassig. Alle weiteren Informationen zum Richtfest wird die Kirchengemeinde zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.

Von Julia Redepenning