Pritzwalk

Eine 65-Jährige ist am Sonnabend in Pritzwalk bestohlen worden. Die Frau war gegen 16.30 Uhr in der Karlstraße unterwegs, als sie vor einer Bank von zwei Personen angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde.

Polizei fahndet nach Dokumenten

Dabei wurde sie von einer weiblichen Person abgelenkt, während der männliche Täter den Reißverschluss der Handtasche öffnete und das Portemonnaie der Geschädigten entwendete. In der Geldbörse befanden sich Personalausweis, Gesundheitskarte und 20 Euro Bargeld.

Lesen Sie auch Motorradfahrer ohne Führerschein flüchtet vor Polizei

Die 65-Jährige zeigte den Fall bei der Polizei an, die nun nach den Dokumenten fahndet.

Von MAZonline