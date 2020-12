Pritzwalk: Freie Fahrt auf der B 189 ab dem 15. Dezember

Kemnitz

Es geht voran: Die Bauarbeiten entlang der B 189 und im Pritzwalker Ortsteil Kemnitz sind so weit fortgeschritten, dass die wichtige Ost-West-Verbindung wie vorgesehen demnächst freigegeben werden kann.

B 189: Freie Fahrt ab dem 15. Dezember

Ab dem 15. Dezember soll der Verkehr über die neue Brücke rollen können. Die Freigabe sei am Dienstag im Laufe des Nachmittags geplant, teilte Steffen Streu vom Landesbetrieb Straßenwesen auf Nachfrage mit.

Vergangene Woche konnten die Asphaltierungsarbeiten beendet werden. Zudem sind die Markierungen am Ortsausgang in Richtung Pritzwalk aufgebracht worden. Seit Ende April dieses Jahres ließ der Landesbetrieb unter Vollsperrung eine neue Brücke über den Kemnitzbach bauen sowie die Kurve am Übergang zur Bundesstraße begradigen.

Von Stephanie Fedders