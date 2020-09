Pritzwalk

Herrenlose Katzen gibt es in Pritzwalk einige. Besonders auffällig sind die Samtpfoten, die sich im Stadtgebiet rumtreiben. Sie werden liebevoll von Privatpersonen oder von den Mitgliedern des örtlich ansässigen gemeinnützigen Tierschutzvereins „Katzenhilfe Prignitz“ versorgt.

Immer wieder werden Katzenjunge gefunden. Quelle: privat

Doch um dem Thema überhaupt Herr werden zu können, müssen solche Tiere dringend kastriert werden. Ein Problem für die Tierschützer, gerade aus finanzieller Sicht. Aus diesem Grund gab es kürzlich ein Treffen mit Bundestagsabgeordnete Kirsten Tackmann ( Die Linke). Gemeinsam wollten die Mitglieder der Katzenhilfe und einige Privatpersonen Lösungen finden. Anregungen brachte die Linke-Frau genügend mit.

Problem wird oft nicht erkannt

„Das Problem gibt es schon viele Jahre“ erklärt Laila El-Jarad von der Katzenhilfe, „aber es war eher unsichtbar und viele haben einfach weggesehen.“ Aus diesem Grund wurde das Dilemma in den letzten Jahren immer größer und die Ausmaße deutlicher.

Die Katzenhilfe Prignitz, bestehend aus dem Tierschutzverein Pritzwalk und der privaten Initiative Prignitzer Katzenkinder in Not, engagiert sich seit Jahren in der Gegend um Pritzwalk und darüber hinaus. „Unsere Kapazitäten sind leider begrenzt“, erklärt Laila El-Jarad „und unser Verein ist auf Spenden jeglicher Art angewiesen.“

Hilfe von der Gemeinde Groß Pankow

Unterstützung bekommen die ehrenamtlichen Tierschützer vom Tierschutzbund Bonn. Er bezahlt einen Teil der Kastrationen, aber nicht mehr. Für andere tierärztliche Eingriffe gibt es aus Bonn kein Geld. Ebenso ist die Gemeinde Groß Pankow seit einiger Zeit ein fester Partner und unterstützt den Verein finanziell. „So eine Hilfe würden wir uns auch von anderen Städten, Ämtern und Gemeinden wünschen“, sagt Laila El-Jarad.

Bislang ist aber nur Groß Pankow mit im Boot. Daher möchte die Katzenhilfe das Problem der streunenden Katzen mehr öffentlich ansprechen und vor allem Aufklären. „Ein Tierheim in Pritzwalk existiert leider nicht mehr“, erklärt die Tierschützerin. Viele Betroffene wissen oft nicht, an wen sie sich wenden sollen,wenn streunende Katzen oder deren Nachwuchs plötzlich in der eigenen Scheunen, Garagen, Bauernhöfen und Gärten auftauchen.

Katzen sollen kastriert werden

Jährlich nimmt der Verein bis zu 100 Tiere auf, vor allem Jungtiere. Die werden sozialisiert und später, wenn es möglich ist, vermittelt. Derzeit sind an die 50 Katzen in den Räumen der Pritzwalker Katzenhilfe. Doch das kann sich schnell ändern. Schon eine trächtige herrenlose Katze kann schnell viel Platz und Zeit in Anspruch nehmen.

Ein enormer Kostenaufwand ist neben dem Futter die Betreuung der Tiere durch einen Tierarzt. Die aufgenommenen Katzen, ob jung oder alt, werden medizinisch versorgt. Oft sind die Vierbeiner in einem schlechten Zustand. Ebenso werden die Tiere kastriert, um eine weitere Vermehrung einzudämmen. Im Schnitt kostet eine weibliche Katze 130 Euro pro Kastration.

Die Kosten übernimmt die Katzenhilfe. Doch viel zu oft ist das Geld knapp, Spenden zu wenige vorhanden. Aus diesem Grund wünschen sich die Tierschützer Unterstützung, etwa von der Stadt Pritzwalk oder dem Landkreis. Diese Vorstellung hat auch Kirsten Tackmann.

Kosten können die Vereine nicht allein tragen

Sie erklärte im Gespräch, dass eine finanzielle Hilfe durch die Kommunen oder dem Kreis wichtig seien, um dem Problem überhaupt die Stirn bieten zu können. „Die Tierschutzvereine allein können die Kosten nicht tragen“, meinte sie. Das bestätigt Laila El-Jarad.

Doch bis eine Lösung gefunden ist, kämpfen die Tierschützer weiter. Gespräche mit den zuständigen Verwaltungen werden sie auch zukünftig suchen. Ebenso helfen sie Privatpersonen, die sich bereits um streunende Katzen kümmern.

Unterstützung wird gebraucht

Wer die Arbeit der Katzenhilfe Prignitz unterstützen möchte, hat mehrere Möglichkeiten zur Auswahl: Über Geld- und Sachspenden freuen sich die Helfer immer, genau wie über Futter. Wer Interesse hat, Katzen für einen gewissen Zeitraum bei sich zu versorgen, kann sich ebenfalls melden. Aufgrund der geringen Kapazitäten werden dringend Räumlichkeiten gesucht.

Des Weiteren kann sich jeder, der sich gerne mit Katzen umgibt, als Helfer bewerben und die Tiere versorgen. Ebenso suchen viele Katzen ein neues Zuhause. Alle Informationen gibt es auf der Internetseite der Katzenhilfe oder auf der Facebookseite.

Von Julia Redepenning