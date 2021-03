Pritzwalk: Friseure nehmen wieder ihre Arbeit auf

Pritzwalk

Endlich wieder zum Friseur: Nach vielen Wochen Lockdown wurden die Haarpracht auf den Köpfen vieler Mitmenschen immer wilder. Am 1. März ist damit für so manchen endlich Schluss mit lässig. In Berlin und Brandenburg haben die Friseure wieder geöffnet. In Pritzwalk wurden zahlreiche Salons regelrecht überrannt. Vor dem Geschäft auf dem Pritzwalker Marktplatz bildeten sich bereits am Morgen lange Warteschlangen, denn hier konnten die Kunden auch ohne Termin zum Haareschneiden.

Schlaflose Nacht vor der Eröffnung

Anders, wenn auch nicht mit weniger Kunden, verlief der erste Tag beim bei den Friseuren von „Modern Hair Team“ in der Pritzwalker Marktstraße. Hier ging ohne einen Termin nichts. Damit die große Nachfrage überhaupt bewältigt werden konnte, startete das Team entsprechend früh. „Wir haben heute um halb sieben angefangen“ erzählte Mandy Rieck-Dura, „und wir machen heute so lange, bis wir alle Termine durch haben.“ Die nächsten 14 Tage seien bereits bei allen Mitarbeitern bis auf wenige Termine ausgebucht.

Vor dem Salon auf dem Pritzwalker Marktplatz gab es schon am Morgen eine lange Schlange. Quelle: Julia Redepenning

„Wir finden aber einen Weg“ so die Friseurin. Die Freude, dass es endlich wieder losgehen kann, ist sowohl den Mitarbeitern des Salons, als auch den Kunden deutlich anzusehen – trotz Maske. „Wir waren alle sehr aufgeregt“, erzählte Mandy Rieck-Dura, „ich konnte heute Nacht nicht richtig schlafen.“ Bereits als Mitte Februar die Entscheidung gefallen war, dass am 1. März die Friseure wieder öffnen dürfen, klingelten schon die Telefone, berichtet sie. Jeden Tag gab es zahlreiche Anrufe, auch auf den privaten Anschlüssen der Mitarbeiter.

Strenge Hygienevorgaben müssen eingehalten werden

Vorbereitet seien die Friseure jedenfalls auf alles. Ob es der selbst gestutzte Pony ist, der wieder in die richtige Form gebracht werden muss oder sogar ein Färbeunfall: „Wir bekommen alles wieder hin“ ist sich die Expertin sicher, „und Haare wachsen zum Glück nach.“ Dennoch müssen die Salons auf einiges achten. Denn wie nach dem ersten Lockdown gibt es strikte Regeln, an die es sich zu halten gilt.

Nicht nur die Maske ist Pflicht. Ebenso müssen sich die Kunden die Haare waschen lassen, wie es auch nach dem ersten Lockdown schon Pflicht war. Dazu darf sich pro zehn Quadratmeter nur ein Kunde im Salon aufhalten. Um jeden Arbeitsplatz müssen in jede Richtung mindestens 1,5 Meter Abstand eingehalten werden.

Aus diesem Grund können im Salon „Modern Hair Team“ nur zwei der drei Mitarbeiter gleichzeitig arbeiten. Eine Kollegin muss vorerst auf einen Nebenraum ausweichen. Des weiteren muss der Laden alle 20 Minuten gelüftet werden. Und für Arbeiten im Nahbereich, etwa beim Bartstutzen oder Wimpernfärben, muss das Personal zusätzlich zur Maske einen Gesichtsschutz tragen. Beim „Modern Hair Team“ wird nicht nur der Montag ein langer Arbeitstag – die kommenden 14 Tage werden kaum kürzer. Die Öffnungszeiten wurden so angepasst, dass auch wirklich jeder Kunde die Chance erhält, seine Corona-Frisur gegen eine frische auszutauschen.

Blumenläden, Gärtnereien, Gartencenter und Baumschulen ebenfalls wieder offen

Neben den Friseuren durften am Montag in Brandenburg auch wieder Baumschulen, Gartenfachmärkte, Gärtnereien und Blumengeschäfte öffnen. „Damit können die Unternehmer aus dieser Branche nach wochenlanger Schließung erst einmal wieder aufatmen“, sagt Pritzwalks Bürgermeister Ronald Thiel zur aktuellen Lage.

Er bittet die Pritzwalker darum, trotz der angespannten Situation, dass weiterhin alle durchhalten – gerade in Hinblick auf die Gewerbetreibenden, die noch nicht von den Lockerungen profitieren und weiterhin geschlossen bleiben. „In einer kleinen Stadt wie Pritzwalk sitzen wir in einem Boot“, sagte er, „da hilft es nicht, wenn verschiedene Gruppen gegeneinander ausgespielt werden.“

Von Julia Redepenning