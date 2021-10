Pritzwalk

Ist das jetzt ein echter Pfifferling? Oder handelt es sich womöglich doch um eine falsche, im schlimmsten Fall giftige Variante? Gerade für Laien und Hobbysammler ist es oft schwierig, die Vielzahl an Pilzsorten in unseren heimischen Wäldern zu unterscheiden.

Wer auf Nummer sicher gehen will, war am Wochenende in Pritz­walk genau an der richtigen Adresse: Dort hatte die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Prignitz zu einer geführten Pilzwanderung eingeladen. Vier Fachleute führten die Teilnehmer durch das Hainholz und standen mit Rat und Tat zur Seite.

Fast 100 verschiedene Pilze im Pritzwalker Hainholz gefunden

Gekommen waren mehr als 50 Interessenten – aus der Region und sogar aus Berlin. Gemeinsam ging es unter fachkundiger Anleitung für mehr als zwei Stunden in den Wald. Gesammelt wurde jeder Pilz – ob bereits bekannt oder unbekannt, ob essbar oder giftig. Denn die Wanderung sollte neben dem fachlichen Aspekt einen weiteren Zweck erfüllen, wie der Pilzsachverständige Reinhard Symandera erklärte: „Ich erstelle gleichzeitig eine Karte mit allen Funden für eine Datenbank – und da brauche ich jeden Pilz, den wir finden können.“

Am Ende zählten Symandera und seine Kollegen fast 100 verschiedene Pilzsorten. Das waren noch mehr als bei der Wanderung in der Nähe von Heiligengrabe, die am Tag zuvor stattgefunden hatte. Rüdiger Jach von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Prignitz zeigte sich entsprechend zufrieden. „Und wir haben heute nur die Exemplare gesammelt, die wirklich für alle sichtbar sind“, erklärte der Experte, der viele Arten bereits auf den ersten Blick erkannte, aber natürlich auch die für viele unsichtbaren Pilze zuordnen konnte.

Die gesammelten Pilze konnten alle Sammler im Anschluss von Experten begutachten lassen. Quelle: Julia Redepenning

Großes Interesse an der Pritzwalker Pilzwanderung

„Es handelt sich dabei um Pilze, die zum Beispiel an Baumstämmen wachsen oder auch auf kleineren Ästen, die auf dem Boden liegen“, , erklärte Reinhard Symandera. Diese Pilze können nur mithilfe eines Mikroskops exakt bestimmt werden. Allerdings blieb an diesem Wochenende keine Zeit für derartige Untersuchungen. Grundsätzlich bietet derWittstocker Reinhard Symandera, der seit mehr als 45 Jahren in die Pilze geht, regelmäßig Beratungen an, in denen er sein Fachwissen weitergeben möchte.

Rüdiger Jach hatte einen Infostand mit Beispielpilzen aufgebaut. Quelle: Julia Redepenning

Nach der Wanderung und wieder angekommen in der Waldschule im Pritzwalker Hainholz, wurden die mit Pilzen prall gefüllten Körbe sorgfältig ausgewertet. Eine glückliche Sammlerin fand sogar einen besonderen Speisepilz im Hainholz – eine sogenannte „Fette Henne“, auch bekannt als „Krause Glucke“. Zudem wurden Pfifferlinge, Maronen und auch zahlreiche Steinpilze von den Teilnehmern gesammelt – darunter auch Exemplare, die von den Hobbysammlern als Giftpilze eingestuft wurden, sich aber plötzlich als Speisepilze entpuppten.

„Der falsche Pfifferling ist kein Giftpilz“, erklärte Reinhard Symandera, „er ist nur nicht sehr lecker und eignet sich daher eher als Beilage in einer Pilzsuppe.“ Auch Rüdiger Jach hatte einen Infostand vorbereitet. Er diente ebenfalls zur Bestimmung der Pilze. Während die Teilnehmer mit der Auswertung beschäftig waren, reichte Rüdiger Jach und seine Helfer den fleißigen Sammler zur Stärkung eine Bratwurst. „Wir sind wirklich überwältigt, wie viele Leute heute gekommen sind“, sagte er, „so viele waren es schon lange nicht mehr.“

Ein Prachtexemplar: Eine Sammlerin fand sogar eine Krause Glucke. Quelle: Julia Redepenning

2021 war ein gutes Pilzjahr

Was sich in den Körben der Sammler bereits angedeutet hatte, bestätigte schließlich auch der Experte: „Dieses Jahr hatte wir ein sehr gutes Pilzjahr“, sagte Reinhard Symandera. Für ihn geht die Arbeit nach der Wanderung direkt weiter. Er wird jetzt die gesamten Funde in eine Datenbank übertragen. Damit kann eine Statistik darüber erstellt werden, welche Pilze im Pritzwalker Hainholz aktuell zu finden sind. Eine solche Kartierung gibt es für viele Orte in Berlin und Brandenburg. Wer jetzt Lust darauf verspürt, in die Pilze zu gehen, sollte schnell sein. „Die Saison ist nämlich fast vorbei“, so Reinhard Symandera.

Von Julia Redepenning