Pritzwalk: Gespräch über Atommüll-Endlager Helle

Pritzwalk

Dieses Thema liegt Chady Seubert wirklich am Herzen: Dass ganz in der Nähe von Pritzwalk, nämlich in Helle (Gemeinde Groß Pankow) ein möglicher Prüfstandort für ein atomares Endlager ist, lässt die Künstlerin aus Hasenwinkel jetzt ziemlich aktiv werden. Im „Pritz Walk Inn“, dem von der Prignitzer Wandelgruppe und dem kirchlichen Verein Esta-Ruppin jetzt genutzten Ladenlokal, bot sie am Dienstag bei Gesprächsbedarf den Austausch über das Thema an.

„Einigkeit, dass das hier nicht hinkommen soll“

Im ersten Moment schien es aber so, als wenn das Interesse am Thema nicht so groß ist. Lediglich der MAZ-Reporter stattete ihr am Anfang gegen 14 Uhr einen Besuch ab, abgesehen davon, dass noch Stefan Fulz von Esta-Ruppin dazukam. Später sollte sich das aber noch ändern. „Am späten Nachmittag waren noch insgesamt vier Leute da, die auch das Gespräch im Laden gesucht haben. Das ging dann noch bis 19 Uhr“, ließ sie wissen.

Chady Seubert und Stefan Fulz sammeln im Pritz Walk Inn viele Ideen. Am Dienstag boten sie bei gesprächsbedarf einen Austausch über das Thema Atommüllendlagerung an. Quelle: Bernd Atzenroth

Überhaupt ist Chady Seubert überzeugt, dass die Menschen das Thema schon ziemlich bewegt. „Ich glaube fest daran, dass hier darüber sogar eine Art Einigkeit herrscht, dass dies hier nicht hinkommen soll. Diese Ängste, das geht jetzt hier auch los“, beschreibt sie ihre Gesprächserfahrung.

Erste Treffen von Gegnern eines Standorts Helle

Interessierte, die sich gegen Atommüllendlagerung wehren wollen, hatten sich schon am Donnerstag der vergangenen Woche getroffen, sie war selbst dabei und sehr angetan. Das sei eine tolle Runde, ganz gemischt, auch altersmäßig. Unter den Anwesenden seien auch Ortsvorsteher gewesen, erzählt sie. Einen Austausch gab es dabei über die jüngste erste Konferenz der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE). Gesprächsthema sei am Donnerstag auch die Asse gewesen – ein „Horrorbeispiel für Endlagerung“, wie Seubert sagt.

Chady Seubert sieht eine Menge an weiterem Gesprächs- und Informationsbedarf über die Thematik. „Wir müssen uns über die Atomkraft im Klaren sein“, sagt die Schauspielerin, die mit dem Widerstand gegen Atomkraftwerke aufgewachsen ist, „wir müssen damit aufhören.“ Sie hält eine Auseinandersetzung über „unseren Stromverbrauch und die Art, wie wir leben“, für zwingend.

Online-Fragestunde am Freitagabend

Gedanklich müsse man sich auch damit auseinandersetzen, warum es überhaupt ein Endlager geben solle. Denn darum wird man wohl nicht herumkommen, auch wenn der Ausstieg aus der Atomenergie endgültig Realität ist – es wurde ja schon viel Atommüll produziert.

Aus Leipzig brachte Chady Seubert viele gute Sprüche für die Pritzwalker mit. Die 58 rosa Röllchen, auf denen sie geschrieben stehen, will sie bald verteilen. Quelle: Bernd Atzenroth

Einzelgespräch sollen in dem Laden an der Meyenburger Straße 12 auch weiter möglich sein.

Und: Die BGE bietet am kommenden Freitag, 30. Oktober, eine Online-Sprechstunde zu Endlager-Teilgebieten an. Um 19 Uhr ist Teilgebiet 19 an der Reihe, also Helle. Es wird live bei Facebook übertragen. Fragen sollen im Vorfeld per Mail an dialog@bge.degeschickt werden. Auch Chady Seubert und Stefan Fulz haben bereits Fragen gesammelt, die sie dann stellen wollen.

Von Bernd Atzenroth