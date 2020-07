Pritzwalk

Eine Frau aus Putlitz meldete sich am Dienstag bei der Polizei und gab an, dass sie das im April 2019 gestohlene Kraftrad KTM 125 ihres Sohnes bei ihrer Suche im Internet in einem Online-Auktionshaus gefunden hat.

Anhand von speziellen Merkmalen konnte sie das Zweirad zweifelsfrei erkennen. Die Polizei ging diesem Hinweis nach und stellte bei der Überprüfung beim mutmaßlichen Verkäufer in einem Pritz­walker Ortsteil das Fahrzeug sicher. Es war in Einzelteile zerlegt war.

Von MAZ-online