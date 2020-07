Wer noch eine Lehrstelle sucht, kann in der Prignitz fündig werden. Derzeit gibt es mehr freie Stellen als Bewerber, auch weil viele Betriebe wegen der Corona bedingten Einschränkungen und Verzögerungen erst jetzt Einstellungsgespräche führen.

