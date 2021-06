Pritzwalk: Gutschein-Aktion bei Bürgermeister-Radtour

Pritzwalk

In einem Gespräch bei Bürgermeister Ronald Thiel hatten die Stadt und Gastronomen jüngst gemeinsam ausgelotet, wie die in der Pandemie so gebeutelte Gastronomie unterstützt werden kann. Herausgekommen ist dabei der Plan für eine Veranstaltung mit Gutscheinaktion. Denn für Samstag, 26. Juni, ist nun die jährliche Sommerradtour des Bürgermeisters geplant. „Jeder Teilnehmer soll einen Gutschein über 765 Cent erhalten“, sagte dazu im Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales Dietmar Sachs, Amtsleiter für Recht und Soziales in der Stadt.

Gutscheine über 765 Cent

Die Zahl 765 spielt auf das 765-jährige Bestehen der Stadt an, das eigentlich jetzt hätte gefeiert werden sollen. Nun lässt die Pandemielage wieder Veranstaltungen zu, und da kommt eine solche Aktion gerade richtig, denn „die Gastronomie lebt vom Umsatz“, sagte Sachs.

Verworfen wurde hingegen nach Angaben von Sachs die Einführung von Einkaufsgutscheinen im Einzelhandel. Die Stadt hatte nach der jüngsten Stadtverordnetenversammlung den Auftrag erhalten, mit Händlern und Gastronomen Möglichkeiten zur Unterstützung in dieser schwierigen Zeit auszuloten.

Tour über Kuhbier, Kuhsdorf und Mesendorf nach Buchholz

Sachs kündigte auch an, dass es bald von der Stadt nähere Informationen dazu geben wird. Aus Kreisen der Gastronomen war zu hören, dass von wenigen Ausnahmen abgesehen alle Vertreter der Zunft bei dem Gespräch anwesend waren und den Plan auch unterstützen.

Die Bürgermeistertour soll am 26. Juni um 10 Uhr an der Museumsfabrik gestartet werden, wo sich alle Teilnehmer auch auf Corona testen lassen müssen. Die Tour selbst führt zunächst über Kuhbier und Kuhsdorf nach Mesendorf, wo pausiert werden soll. Dann geht es weiter nach Buchholz zu einer Abschlussveranstaltung im Prignitzer Hof.

Von Bernd Atzenroth