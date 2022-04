Pritzwalk: Häcksler zerkleinert Unmengen von Holz für neues Wohngebiet

Pritzwalk

Ein riesiger Häcksler räumte in der Woche vor den Osterferien auf dem Gelände für das künftige Wohngebiet am Birkenwäldchen in Pritzwalk auf. Die gigantische Maschine zerkleinerte die Gehölze, die zur Vorbereitung des Baugrundes heruntergenommen worden waren. Mühelos schredderten die überdimensionalen Hackmesser sogar dicke Baumstämme.

Wohngebiet soll bald schlossen werden

Der Mobilhacker Diamant 2000 der Firma Albach rückt den Gehölzen mit 790 PS zuleibe. Der Kranausleger holt das Material aus bis zu zehn Metern Reichweite heran. Dabei sitzt der Fahrzeugführer in einer sicheren Glaskabine und hat von oben einen guten Rundumblick.

Das Material wird in etwa 15 bis 60 Millimeter große Hackschnitzel zerlegt und kann anschließend weiterverarbeitet werden. Innerhalb weniger Stunden waren die Gehölze auf dem Gelände am Birkenwäldchen zerkleinert. Die Erschließung des künftigen Wohngebietes soll bald beginnen.

