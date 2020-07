Pritzwalk

Nun ist die Havelberger Straße dicht und wer aus Richtung Kyritz in die Pritzwalker Innenstadt möchte, bleibt an dieser Baustelle hängen. Wegen Arbeiten an der Trinkwasserleitung musste ein Teilstück der Havelberger Straße jetzt vollständig für den Verkehr gesperrt werden.

Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer müssen diese Stelle jetzt umfahren. Entsprechende Schilder weisen darauf hin. Dennoch sorgt die kleine Baustelle für ein kleines Chaos im Bereich des Marktplatzes. Viele nutzen die Umfahrung über die Mittelstraße und Roßstraße.

Anzeige

Der Burgwall und die Parkstraße sind davon nicht betroffen und können ohne Probleme befahren werden. Auch für Fußgänger und Radfahrer stellt die Baustelle ein Hindernis da. Sie sollten, wenn möglich, diesen Abschnitt meiden. Noch bis Ende der Woche werden die Mitarbeiter des Wasser- und Abwasserverbandes Pritzwalk an der Trinkwasserleitung arbeiten.

Von Julia Redepenning