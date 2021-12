Pritzwalk

In einem Supermarkt in der Pritzwalker Bergstraße und auf dem Parkplatz davor ist es am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr zu einer verbalen sowie körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 27-jährigen und einem 33-jährigen Pritzwalker gekommen.

Streitigkeiten in der Vergangenheit

Offenbar hatte es zwischen den beiden Männern bereits in der Vergangenheit Streitigkeiten gegeben. Im Markt begann ein verbaler Disput, den sie auf dem Parkplatz fortführten. Nach einem körperlichen Angriff auf den 33-Jährigen riss dieser sich los und flüchtete in den Markt.

Ein Beteiligter muss ins Krankenhaus

Der andere Mann lief hinterher, zog ein Messer und drohte dem Flüchtenden. Im Markt wurde der 33-Jährige mit Gegenständen beworfen. Vor dem Supermarkt schlug der 27-Jährige dann auf den Älteren ein und flüchtete beim Einschreiten von Zeugen. Der 33-Jährige musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Im Nahbereich konnten Polizeibeamte den alkoholisierten 27-Jährigen (1,7 Promille) in Gewahrsam nehmen. Auch ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf den Konsum von Cannabis und Kokain. Beamte stellten das Messer sicher und fanden außerdem geringe Mengen Betäubungsmittel. Der Beschuldigte gab gegenüber den Beamten an, von dem 33-Jährigen ebenfalls geschlagen worden zu sein.

Die Kripo ermittelt

Die genaueren Umstände klärt nun die Kriminalpolizei in Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der 27-Jährige konnte am Mittwoch wieder aus dem Gewahrsam entlassen werden.

Von MAZonline