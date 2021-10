Pritzwalk: Herbstwanderung im Hainholz

Pritzwalk

Eine kleine Warnung gab es am Anfang noch: Wer mitgehe, tue dies auf eigene Gefahr, sagt Rüdiger Jach von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald bei seiner Begrüßung in der Waldschule Hainholz zur traditionellen Herbstwanderung in den Pritzwalker Stadtwald – nach dem Sturm der vergangene Tage war es nicht abwegig, dass noch der ein oder andere Ast unvermittelt vom Baum fallen könnte. Doch derlei passierte nicht. Es war windstill, und über der Wandergruppe stand am Samstagvormittag ein strahlend blauer Himmel.

Unter Jagdhorntönen von Heinz Fahner begaben sich die Wanderer auf den Weg. Rüdiger Jach hatte ihnen noch mitgegeben: „Detlef Blumenthal wird Euch die schönsten Ecken vom Hainholz zeigen.“ Und so war es auch: Fast zwei Stunden lang führte der Revierförster mit seiner Dachsbracke Kara die Gruppe über eine Strecke von gut drei Kilometern Länge durch den Wald.

Viele junge Ahorn-Bäume sprießen im Pritzwalker Hainholz

Gleich zu Beginn bog Blumenthal vom Märchenpfad kurz auf eine daneben liegende kleine Lichtung ab. „Hier stand mal eine Fichte, die vor 75 Jahren gepflanzt worden war“, erklärte er, „die haben wir wegnehmen müssen wegen des Borkenkäfers.“ Ein Problem, das an anderer Stelle im Hainholz viel deutlicher zu sehen ist, wo nicht nur einzelne Bäume wegen des Käferbefalls gefällt werden mussten. An dieser Stelle probiert man es im Hainholz damit, die Natur sich selbst verjüngen zu lassen.

Das funktioniert: „Hier kommt überall der Ahorn“, sagt Blumenthal und zeigt auf die vielen Ahorn-Sprösslinge, die nicht nur an dieser Stelle zu finden sind. Grund: „Der Ahorn kann wohl sehr gut mit der Trockenheit umgehen.“

Die Douglasie passt gut ins Pritzwalker Hainholz

Die Trockenheit der vergangenen Jahre hat auch das Hainholz stark getroffen. Selbst das feuchtere Jahr 2021 hat nicht ausgereicht, um das Problem zu beheben. Immerhin gab es etwas weniger Borkenkäfer als in den Vorjahren.

Revierförster Detlef Blumenthal zeigte die schönsten Ecken vom Hainholz. Quelle: Bernd Atzenroth

Zum Glück klappt natürliche Verjüngung auch mit anderen Arten, die ebenfalls besser mit der Trockenheit klarkommen, mit Douglasien zum Beispiel. Die aus Nordamerika stammende Douglasie ist seit 109 Jahren auch im Hainholz zu finden, passt gut in hiesige Gefilde und bringt zudem Geld. Sie lässt das Wachstum anderer Baumarten zu, im Gegensatz etwa zur Traubenkirsche, die sich auch im Hainholz breitmacht und deren Zahl dort bewusst reduziert wird.

Blumenthal ist auch kein großer Anhänger einer starken Aufforstung mit Buchen, denn auch unter Buchen „wächst oft nichts“.

Im Hainholz bleibt die Biomasse im Wald – außer an Wegen

Die Reste vertrockneter Bäume werden meist nicht beräumt – „die Biomasse verbleibt im Wald“, erklärt Blumenthal, was besonders für das Naturschutzgebiet an der Dömnitz gilt. Eine Ausnahme gibt es, denn an den Hauptwegen im Hainholz muss der Verkehrssicherungspflicht nachgekommen werden.

Einen weiteren Aspekt will Blumenthal auch nicht verschweigen: „Der Waldbesitzer will ja auch Geld verdienen“, sagte er und zeigte die Ergebnisse des letzten Holzeinschlags, die noch fein säuberlich am Wegesrand gestapelt liegen. Deren Qualität ist recht unterschiedlich und bringt dementsprechend auch unterschiedlich viel Geld.

Für die angesichts des Wetters zu wenigen Mitwanderer war es ein erkenntnisreicher Vormittag, der in der Waldschule mit einem gemütlichen Plausch zu Ende ging.

Von Bernd Atzenroth