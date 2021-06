Pritzwalk: Hertha Mertens feiert ihren 100. Geburtstag 

Pritzwalk

Hertha Mertens aus Pritzwalk feierte in dieser Woche einen ganz besonderen Geburtstag: Stolze 100 Jahre war die Rentnerin am 22. Juni 2021 geworden – und dabei sieht man der Dame ihr Alter überhaupt nicht an. Sie trotz nur so vor Freude und Lebensenergie und legte bei ihrer Geburtstagsfeier in der DRK-Tagespflege in Pritzwalk sogar eine flotte Nummer auf dem Tanzparkett hin.

Ihren Ehrentag feierte Hertha Mertens im Kreise ihrer Familie und einen Tag später im Kreise ihrer zweiten Familie, denn seit 2014 besucht sie regelmäßig die Tagespflege des Deutschen Roten Kreuzes in Pritzwalk. Passend zum Anlass organisierten deren Mitarbeiter eine Gebutstagssause, und sie schickten die 100-Jährige auf eine Zeitreise.

Hertha Mertens (rechts) feierte ihren 100. Geburtstag. Quelle: Julia Redepenning

Hertha Mertens hat bereits zwei Ururenkel

„Es haben mir so viele liebe Menschen zu meinem Geburtstag gratuliert“, erzählte die Rentnerin, „aber die ganz große Feier mit meiner ganzen Familie ist erst am Samstag.“ Und darauf freut sie sich bereits jetzt.

Und ihre Familie ist nicht gerade klein. Hertha Mertens zählt aktuell neben vier eigenen Kinder noch neun Enkelkinder, elf Urenkel und sogar zwei Ururenkel. Und obwohl die Rentnerin mittlerweile stolze 100 Jahre alt ist, wohnt sie noch immer bei ihren Kindern zu Hause. Drei Tage in der Woche besucht sie die Tagespflege in Pritzwalk.

„Wir wollten diesen besonderen Moment natürlich auch besonders feiern“, sagte Andrea Wittkopf vom Deutschen Roten Kreuz, „für mich ist das heute mein erster 100. Geburtstag, und ich mache meine Arbeit schon eine ganze Weile.“

Nach vielen Überlegungen und vier Wochenenden intensiver Arbeit stand das Programm dann fest: Hertha Mertens wird auf eine musikalische und modische Zeitreise geschickt, angefangen mit den Goldenen Zwanzigern.

Und die Mitarbeiter der Tagespflege waren sich für nichts zu fein und haben keine Mühen gescheut: „Jeder von uns hat nach passender Musik gesucht und natürlich nach passenden Kostümen“, sagte Andrea Wittkopf, „ungefähr vier Wochen haben wir für alles gebraucht.“

Liebevoll hatten die Mitarbeiter der Tagespflege die Geburtstagsfeier organisiert. Quelle: Julia Redepenning

Hertha Merens ist in Pritzwalk geboren

Und so tanzte man wild Rock´n Roll, legte einen Charleston auf das Tanzparkett und sang gemeinsam bekannte Schlagerlieder. Dazu gab es einige interessante Fakten zu jedem Jahrzehnt, an die sich die Rentnerin noch genau erinnern kann – als wäre es erst gestern gewesen. Denn in 100 Jahren hatte Hertha Mertens hat so einige Trends miterlebt, Krisen durchlebt und den Zweiten Weltkrieg überlebt.

Hertha Mertens war sichtlich ergriffen und bedankte sich mehrmals für die gelungene Feier. Quelle: Julia Redepenning

Hertha Mertens wurde am 22. Juni 1921 in Pritzwalk geboren. Nach ihrer Schulzeit wurde sie Köchin und arbeitet viele Jahre hart und fleißig in ihrem Beruf. Dadurch lernte sie auch ihren Mann in Hagenow kennen, einer Stadt ungefähr 30 Kilometer südlich von Schwerin.

Ihr Mann war Unteroffizier, und Hertha Mertens war für die Verpflegung der Soldaten zuständig. Später zogen beide nach Pritzwalk und lebten in der Heimat der Rentnerin. Ihr Mann ist bereits vor einigen Jahren gestorben.

Für das nächste Lebensjahr wünscht sich die Rentnerin vor allem Gesundheit und verspricht, sofern sie ihn feiert, dass alle zum 101. Geburtstag wieder eingeladen sind.

Von Julia Redepenning