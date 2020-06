Pritzwalk

Ein Hund ist am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr am Meyenburger Tor in Pritzwalk lebensbedrohlich verletzt worden. Ein Kind soll ihn dort laut Auskunft des Hundehalters angefahren haben.

Der Besitzer hatte sein Tier an der Leine neben sich auf dem Rasen, als es passierte. Die beiden Kinder fuhren im Anschluss in Richtung der Straße am Ring weiter.

Das Tier wurde noch am selben Tag von einem Tierarzt operiert. Die Kripo sucht Zeugen, die den Hundeeigentümer und/oder die unbekannten Radfahrer am Sonntagmorgen gesehen haben und Hinweise geben können: 03876/71 50.

Von MAZ-online