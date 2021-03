Pritzwalk: Irene Hesse feiert 100. Geburtstag

Pritzwalk

Wie genau schafft man es, 100 Jahre alt zu werden, und das auch noch so gut? Irene Hesse aus Pritzwalk, die am Sonntag das Jahrhundert voll machte, hat dafür ihre ganz eigene Erklärung: Sie ist immer bei sich selbst geblieben.

Das Geheimnis des hohen Alters

„Jeder hat seinen eigenen Weg“, sagt sie, und der besteht bei ihr vor allem darin: „Immer ehrlich zu sich selbst und anderen sein – wenn man das alles ein bisschen pflegt, dann kann man gut damit leben“, sagt sie, „man muss auch in sich selber reinhören, ob man alles richtig macht.“

Noch etwas ist ihr wichtig: „Vor allem Frieden halten mit sich selbst und seinen Nächsten.“ Und: „Von Klatsch und Tratsch halte ich mich fern“, sagt sie.

Mittlerweile sogar Ur-Ur-Großmutter

Nun konnte sie am Sonntag also das große Jubiläum begehen. Zur Feier des Tages trug sie im Kreise ihrer Lieben ein Krönchen und eine Scherpe mit der Aufschrift „Birthday Queen“, also „Geburtstagskönigin“. Irene Hesse war zweimal verheiratet, hatte aus beiden Ehen jeweils zwei Kinder, von denen aber nur noch ihre Tochter Barbara Kaping lebt. Dazu kommt eine große Schar von Enkeln und Urenkeln. Sie ist sogar Ur-Ur-Großmutter.

Ihren 100. Geburtstag feierte am Sonntag Irene Hesse aus Pritzwalk. Quelle: Bernd Atzenroth

Geboren wurde sie am 14. März 1921 in Edderitz bei Köthen. „Das war mein Zuhause“, sagt sie noch heute. Mittlerweile ist aus dem einstigen Tagebaustandort die Stadt Edderitz am See geworden. Während ihre Familie sehr verstreut ist, aber doch zu größeren Teilen noch in Sachsen-Anhalt oder im angrenzenden Sachsen wohnt, kam sie selbst vor 56 Jahren nach Pritzwalk, der Arbeit wegen, wie sie sagt.

Sie arbeitete als Sekretärin bei der MTS Pritzwalk

Ihr zweiter Mann, den sie 1963 geheiratet hatte, war in Pritzwalk bei der Maschinen-Ausleih-Station (MAS) und später Maschinen-Traktoren-Station (MTS) Hauptbuchhalter, und sie arbeitete dann dort als Sekretärin. Ihr Mann starb 2003.

Es ist erst ihre zweite Wohnung in Pritzwalk. Zunächst lebte sie am Trappenberg, bevor sie in die Beethovenstraße zog. „Bis vor etwa zwei Jahren hat sie noch Vieles allein gemacht“, erzählt ihr Schwiegersohn Fritz Kaping. Jetzt kommt zu bestimmten Tageszeiten zu ihrer Unterstützung eine Pflegekraft.

Hobbys hat Irene Hesse auch, wenn sie diese auch nicht mehr ganz so wahrnehmen kann wie früher. Handarbeiten etwa, schon der nicht mehr ganz so guten Augen wegen. Ihre andere Lieblingsbeschäftigung sind Kreuzworträtsel.

Von Bernd Atzenroth