Pritzwalk: Jugendliche bedrohen 14-Jährigen mit Messer

Pritzwalk

Mehrere Jugendliche haben am Donnerstagmittag einen 14 Jahre alten Schüler vor einer Schule in Pritzwalk bedroht und geschlagen. Dabei hatte einer der jugendlichen Täter ein Messer in der Hand und hielt es dem Jungen erst an die Brust und später sogar an den Hals.

Kurz darauf hat ein weiterer Jugendlicher den 14-Jährigen mit Nachrichten über einen Messenger-Dienst bedroht. Die Polizei hat bereits alle Tatverdächtigen vernommen und belehrt – außerdem das Handy, worauf die Nachrichten geschrieben wurden, als Tatmittel sichergestellt.

