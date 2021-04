Pritzwalk: Katzenhilfe will Unterstützung von der Stadt

Pritzwalk

Hingebungsvoll kümmern sich Menschen wie Marion Strauch und Christine Malert in im Verein Katzenhilfe Prignitz um die vielen heimatlosen Katzen, die in Pritzwalk herumlaufen. Doch inwieweit dieses Engagement auch von Seiten der Stadt Unterstützung erfahren wird, ist nach der Sitzung des Ausschusses für Recht, Ordnung, Umwelt und Naturschutz nicht klar.

Jean Duwe: „Die Katzenproblematik ist offensichtlich“

Im Ausschuss hatte man sich über die Problematik ausgetauscht. Und der Ausschussvorsitzende Jean Duwe (FDP) hatte eingeräumt: „Die Katzenproblematik ist offensichtlich.“

Und obwohl die ehrenamtlichen Helfer die Katzen weitervermitteln dürfen, steigt die Zahl der Tiere, um die sie sich kümmern, weiter. Sie wünschten sich, dass mehr Menschen solche Katzen adoptieren würden.

Es geht um die Kosten für Unterbringung und Kastration

Nur wenige Organisationen oder Kommunen unterstützen die Arbeit der Katzenhilfe aber mit Geld. Deshalb gehe es nun darum, den Verein zu unterstützen, was die Kosten der Unterbringung und der Kastration angehe, sagte Ordnungsamtsleiterin Inka Petkov. Letztlich müsse die Stadtverordnetenversammlung darüber entscheiden, ob es Unterstützung geben solle.

NKatzen wollen auch gut untergebracht sein. Quelle: Bernd Atzenroth

Wobei das Problem, folgte man Inka Petkovs Ausführungen, bei der Stadt nicht ganz so stark ankommt. Lediglich wegen zwei Katzen sei im vergangenen Jahr das Tierheim Galle in Papenbruch kontaktiert worden, mit dem die Stadt eine Vereinbarung hat. Christine Malert und Marion Strauch erklärten, dass viele Menschen direkt mit dem Problem zu ihnen kämen. Sie stellten in der Diskussion in Frage, ob das Geld für die Betreuung der Tier nicht lieber in der Stadt bleiben solle, als an das Tierheim in Papenbruch zu gehen.

Katzen vermehren sich exponentiell

Christian Kloß, Stadtverordneter für die Freien Wähler und außerdem Tierarzt, beschäftigt das Problem schon seit Jahrzehnten, wie er im Ausschuss sagte. Unterschieden werden müsse dabei zwischen Fundtieren, die eigentlich einen Besitzer haben, und herrenlosen Tieren.

Kloß machte deutlich, wie stark sich Katzen vermehren, wenn nicht gegengesteuert wird. Er rechnete pro Katze mit zwei Würfen à sechs Tiere pro Jahr. Wenn man dies weiter rechnet kommt man auf gewaltige Zahlen, exponentielles Wachstum halt, das man rechnerisch jetzt aus der Corona-Krise kennt.

„Katzen dürfen nur gekennzeichnet und kastriert draußen rumlaufen“

Kloß nannte Beispiele aus anderen Kommunen, wie man die Problematik handhaben kann, etwa Königs Wusterhausen: „Katzen dürfen nur gekennzeichnet und kastriert draußen rumlaufen.“ Was auch dem sogenannten Paderborner Modell entspreche.

Nicht jeder Katze in und um Pritzwalk geht es so gut wie Leo. Katzen in Pritzwalk waren jetzt Thema im Ordnungsausschuss. Quelle: Bernd Atzenroth

Kloß sprach Christine Malert aus der Seele. Nicht selten finanzieren die Helfer notwendige Eingriffe wie die Kastration der Tiere komplett selbst. Im vergangenen Jahr konnten an die 180 Katzen kastriert werden – ein großer Erfolg für den Pritzwalker Verein.

Pritzwalk hat eine Förderrichtlinie für Vereine

Eine Idee, wie der Verein vielleicht an städtische Gelder kommen kann, hatte Werner Sommer, für die CDU sachkundiger Bürger im Ausschuss: Der Verein könne ja Geld nach der Förderrichtlinie für Pritzwalker Vereine beantragen, schlug er vor, und Christine Malert kündigte an, diese Idee aufgreifen zu wollen.

Von Bernd Atzenroth