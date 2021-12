Pritzwalk

Elf Teams aus Kitas, Familien oder Firmen haben sich am Weihnachtsbaumwettbewerb der Stadt Pritzwalk beteiligt und einen Baum mit Dekorationen versehen. Das Ergebnis war in der Marktstraße, rund um den Marktplatz und in der Meyenburger Straße zu bewundern. Der Juryfiel die Wahl extrem schwer, weil alle sehr liebevoll gestaltet waren.

Die Kita Tausendfüßler gewinnt

Die Stadtverwaltung dankt allen Teilnehmern, die sich so kurzfristig am Wettbewerb beteiligt haben. Die Kinder der Kita Tausendfüßler mit Baum 27 belegten Platz 1: Jedes Teil war einzeln gebastelt und überaus phantasievoll. Platz 2 erreichte Zoe Liedtke mit Baum 25, die leider nicht selbst schmücken konnte, aber sehr ungewöhnliche Engelchen, Wichtel, Sternchen und Schneeflocken gebastelt hatte.

Auf Platz 3 kam die MS-Gruppe (Multiple Sklerose) mit Baum 17, die nicht nur toll geschmückt hatte, sondern auch eine Botschaft vermittelte – eine ungewöhnliche Idee. Alle anderen Bäume kamen auf Platz 4. Jedes Teilnehmerteam erhielt eine Prämie.

Von MAZ-Online