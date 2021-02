Pritzwalk

Zwei Herzen schlagen derzeit in der Brust der Pritzwalkerin Ramona Pachal: Einerseits freut sie sich sehr, dass Friseure ab dem 1. März wieder öffnen dürfen.

Auf der anderen Seite versteht sie nicht, warum Kosmetiker, die ja ähnlich arbeiten wie Friseure, noch immer keine Perspektive haben, wann für sie wieder losgeht. Die Saloninhaberin sieht beide Seiten und möchte Antworten auf längst laut gewordene Fragen.

Friseure dürfen ab 1. März wieder öffnen

Ramona Pachal leitet einen Salon in Pritzwalk, in dem beides angeboten wird – Haarschnitt und Kosmetik. Sie liebt es, mit ihren drei Mitarbeiterinnen schönen Seiten ihrer Kunden herauszuarbeiten – sowohl durch eine neue Frisur als auch durch kosmetische Behandlung.

Zurzeit haben die Friseure mit der Öffnung ab 1. März eine Perspektive; Kosmetiker jedoch noch nicht. Für Pachal und ihre zwei Salons in Pritzwalk bedeutete das: Sie kann keinem an Kosmetik interessierten Kunden derzeit sagen, ab wann es wieder Termine gibt.

Corona-Regeln beim Friseur sind streng

Die einzige Kosmetikkabine, in dem ohnehin lediglich ein Kunde hätte betreut werden könnte, muss bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Dabei sind die Anforderungen an Hygienestandards bei beiden Berufsgruppen gleich sehr hoch.

Pachal sieht eine Ungleichbehandlung der beiden verzweigten Branchen der Gesundheits- und Schönheitswirtschaft. Mit dieser Ansicht steht Die Salonleiterin nicht allein da. Auch die Handwerkskammern fordern bundesweit eine Öffnung der Kosmetiksalons.

„Wir haben uns immer an die Hygiene-Vorgaben gehalten, doch nun muss man fragen, wieso Kosmetiker so viel anders arbeiten sollen als Friseure?“, fragt 56-Jährige.

Diese Corona-Regeln gelten ab 1. März beim Friseur Friseure dürfen ab 1. März wieder öffnen, aber es gelten noch strengere Hygiene-Vorschriften als vor dem Lockdown: Kunden dürfen den Salon nur nach Terminabsprache betreten. Das Tragen von medizinischen Mund-Nasen-Masken ist für alle im Salon vorgeschrieben. Die Friseure und jeder Kunde müssen sich nach Betreten des Salons die Hände gründlich waschen oder desinfizieren. Haare waschen ist für jeden Kunden Pflicht, bevor geschnitten und frisiert werden kann – dabei müssen die Friseure Schutzhandschuhe tragen. Abstand halten: Pro zehn Quadratmeter darf sich nur ein Kunde im Salon aufhalten. Um jeden Arbeitsplatz müssen in jede Richtung mindestens 1,50 Meter Abstand eingehalten werden. Dabei müssen auch angemessene Bewegungsflächen berücksichtigt werden. Alle 20 Minuten muss der Salon gelüftet werden. Das gilt für alle Arbeits-, Pausen- und Sanitärräume, selbst bei Sauwetter. Für Arbeiten im Nahbereich – etwa beim Bartstutzen oder Wimpernfärben – müssen die Friseure zusätzlich zur Maske Schutzbrille oder Gesichtsschild tragen.

Ihre gut 20 Quadratmeter große Kosmetikkabine wurde seit Beginn der Corona-Pandemie, als sie noch genutzt werden durfte, nach jedem einzelnen Kunden desinfiziert, die Böden wurden gewischt und die Frottee-Tücher auf den Liegen nach der Behandlung ausgetauscht.

Freilich, räumt die Friseurmeisterin ein, kommt die Kosmetikerin dem Kunden etwa beim Zupfen der Augenbrauen, bei Wimpernverlängerungen oder ähnlichem sehr nahe oder auch bei der Arbeit in der Mundpartie, wo die Kunden schließlich auch ihre Maske ablegen müssten.

„Trotzdem arbeiten wir unter hohem Schutz; bei uns könnten beinahe OPs durchgeführt werden; so klinisch rein ist es“, erläutert sie den Hygienestandard in ihrem Salon in der Metzer Straße.

Corona: Friseure mit FFP2-Maske und Schutzschild

Dort arbeitet unter normalen Umständen eine ihrer drei Mitarbeiter im kosmetischen Bereich. Diese Mitarbeiterin befindet sich nun in Kurzarbeit. Wann sie zu 100 Prozent wieder in ihren Job einsteigen kann, ist völlig unklar. „Das ist für die Betroffenen auch eine psychische Belastung“, weiß die Saloninhaberin.

Bei Kundenkontakt im Kosmetik-Bereich sei sogar ein „Doppelschutz“ vorhanden. „Meine Mitarbeiterin trägt dann eine FFP2-Maske und ein Visier als Schutz“, berichtet Ramona Pachal.

Einen plausiblen Grund für eine Ungleichbehandlung zwischen Friseuren und Kosmetikern sieht die Pritzwalkerin nicht. Auch die Kosmetiker dienten immerhin der Körperhygiene und könnten beispielsweise bei Hautirritationen handeln. Und schließlich würden auch Zahnärzte im Mundbereich praktizieren. Kosmetiker, die weit weniger Aerosolausstoß ausgesetzt sind, müssten dagegen immer noch die Füße still halten. „Wo sind die Unterschiede? Wir möchten es verstehen“, sagt sie.

Friseure arbeiten auch nah am Kunden

Nah am Kunden sind übrigens auch die Friseure. „Wir müssen ja mit dem Haar arbeiten und wenn wir zum Beispiel an einem Pony arbeiten, kommen wir dem Kunden auch sehr nah“, erzählt die Saloninhaberin über die Alltagspraxis, die ab 1. März wieder einkehren wird.

Auch während des Friseurbesuches müssen Kunde sowie Mitarbeiter Masken tragen. Und obwohl die Ankündigung der Friseuröffnung unter anderem bei Ramona Pachal ab 1. März für volle Auftragsbücher für die darauffolgenden vier Wochen führte, rechnet sie nach eigenen Aussagen mit „mindestens 50 Prozent weniger Umsätzen“.

Salon in Pritzwalk zu klein für mehrere Kunden

Ein Grund dafür ist in der Größe ihrer Salons zu finden. Der am Meyenburger Tor in Pritzwalk ist rund 26 Quadratmeter groß. Normalerweise hätten mindestens fünf Kunden gleichzeitig darin Platz. Mit Sicherheitsabstand wären es immerhin noch drei, doch ab 1. März dürfen sich im Geschäft nur noch eine Mitarbeiterin und ein Kunde aufhalten.

Im zweiten Salon herrscht ein ähnliches Bild. Das Problem: Kommt jemand zum Haare färben, so kann die Mitarbeiterin während der Einwirkzeit nicht etwa „zwischendurch“ einen Herrenhaarschnitt schneiden, sondern muss diesen einen Termin erst abhandeln. Aus Friseur-Kreisen heißt es, dass es dazu bereits Alternativen gebe: etwa Kunden, die bereitwillig sind, die Farbe beim Sitzen im Auto einwirken zu lassen und so den Friseurstuhl frei für andere machen.

Friseure: Ab 1. März viele Veränderungen wegen Corona

Für Ramona Pachal steht in jedem Fall fest, dass der 1. März Veränderungen im Arbeiten mit sich bringt. Um den aktuellen Kundenansturm halbwegs bewältigen zu können, wird im Salon in der Metzer Straße in Pritzwalk wohl in den ersten zwei Wochen bis zu 22 Uhr gearbeitet, sagt die Handwerksmeisterin.

„Wir werden weinen, wenn wir den ersten Kassensturz machen können“, blickt sie auf die nächste Woche voraus. Die letzten Monate haben an ihre Reserven aufgezehrt. Teils musste die Chefin auf ihre eigene Altersvorsorge zurückgreifen, um die Kosten zu decken. „Noch einen Monat Kurzarbeitergeld hätte ich nicht vorschießen können“, sagt Ramona Pachal.

Lockdown: Bisher keine Überbrückungshilfe erhalten

Denn bislang ging seit des Dezember-Lockdowns noch kein einziger Cent an Überbrückungshilfen auf ihrem Konto ein. „Die Antragsformulare waren auch viel zu spät verfügbar“, bemängelt sie.

Zusammen mit dem Steuerbüro habe sie ihren am vergangenen Donnerstag eingereicht. Nun hofft sie auf eine schnelle Bearbeitung. „Außerdem sollten die Kosmetikstudios spätestens Mitte, Ende März oder Anfang April öffnen dürfen“, hofft Ramona Pachal auf eine Wendung von politischer Seite oder doch zumindest auf nachvollziehbare Begründungen.

Von Susann Salzmann