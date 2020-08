Pritzwalk: Kreis gegen Vergrämung von Saatkrähen

Pritzwalk

Sie sind ein ständiger Aufreger in Pritzwalk: Die Saatkrähen, die insbesondere rund um den städtischen Friedhof siedeln, sorgen für höchst gemischte Gefühle und erreichten dabei auch wieder am Dienstag die Debatte im Pritzwalker Ausschuss für Recht, Ordnung, Umweltsicherung und Naturschutz. „Es ist eine Plage“, findet CDU-Mann Werner Sommer, „es muss irgendeine Lösung gefunden werden. Wenn wir nicht aufpassen, kriegen wir sie gar nicht mehr raus.“

Antrag der Stadt beim Kreis abgelehnt

Das ist schlechterdings ohnehin nur sehr schwer möglich, denn die Saatkrähen stehen unter Naturschutz. Und: Ein Antrag der Stadt auf eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung zur Vergrämung der Saatkrähen an der Kita an der Nordstraße sowie an der Sparkasse Prignitz in Pritzwalk wurde erst im Juni vom Sachbereich Umwelt beim Landkreis Prignitz als der unteren Naturschutzbehörde abgelehnt.

Dazu hatte es sogar im April eine Ortsbegehung gegeben, an welcher der Leiter des Pritzwalker Stadtbetriebshofs, Bernd Raschke, und der Leiter des Sachbereichs Umwelt beim Kreis, Bernd Lindow, teilnahmen. Da in den in Augenschein genommenen Krähennestern bereits bebrütete Eier lagen, signalisierte Lindow schon vor Ort mündlich, dass der Antrag auf Vergrämung abgelehnt werde.

Dem Kreis sind die Hände gebunden

Den ablehnenden Bescheid hatte der Leiter des städtischen Amtes für Stadtentwicklung, Halldor Lugowski, den Ausschussmitgliedern mitgebracht.

Lindow hatte schon im November 2019 an einer Ausschusssitzung teilgenommen und dabei das Dilemma für seine Behörde geschildert. Ihr sind schlicht die Hände gebunden. Dafür hat auch Helmut Kühn Verständnis, der sich schon seit langem dafür einsetzt, dass sich an der Situation rund um die Saatkrähen etwas ändert. Trotzdem: Der Aussage Lindows, dass die Krähen-Population sich nicht verändert habe, schenkt er nicht wirklich Glauben.

Die Suche nach anderen Wegen

Kühn selbst glaubt, dass es noch andere Ansätze geben könnte, um die Krähenpopulation zumindest in Schach halten zu können, und stellt dabei nach baden-württembergischen Vorbild auf Schäden ab, die die Krähen für die Landwirtschaft verursachen. Er ist sich sicher, dass ein Vergrämungskonzept nötig ist, damit sich die Saatkrähen nicht weiter über den Friedhof hinaus ausbreiten.

Halldor Lugowski erklärte aber auch, dass vielleicht noch die Möglichkeit eröffnet werde, einzelne Niststellen zu entnehmen.

Von Bernd Atzenroth