Pritzwalk: Künstler und Kulturen treffen sich

Pritzwalk

„Treffen sich zwei“, das Motto des Jahresabschluss-Salons der Kunstfreunde Pritzwalk am vergangenen Samstag, war vielschichtig. Denn in der Tat lässt die gleichnamige Ausstellung ganz unterschiedliche Dinge aufeinandertreffen, ob nun Fotografie und Malerei, Holzkunst und Schuhmacherhandwerk, bildende und angewandte Kunst oder aber zwei Musiker aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen, die hier in Pritzwalk zu einer gemeinsamen musikalischen Sprache zusammenfinden.

Katerina Belkina: Fotografien als Vorgeschmack auf 2024

Zunächst war da die Fotografie der Russin Katerina Belkina. Horst Kontak, Vorsitzender der Kunstfreunde Pritzwalk, hat sie bei einer Ausstellung in Berlin kennengelernt.

Zu sehen ist hier jetzt eine Serie von Fotografien, die auch schon in Berlin zu sehen war – gestellte Fotografien von Märchen – etwa die „zertanzten Schuhe“ oder Märchen der Gebrüder Grimm. Horst Kontak kündigte beim Jahresabschluss-Salon auch an, dass Katerina Belkina im Jahr 2024 nicht nur eine geteilte Ausstellung in Pritzwalk gestalten wird: „Katerina Belkina wird 2024 in Pritzwalk das ganze Haus bespielen“, erklärte Horst Kontak.

Alles in Neonfarben: Bilder von Rolf Sellmann aus Groß Pankow

Katerina Belkina hat übrigens auch einen schönen Katalog zu ihrer Fotografie erstellt. Dieser ist mit dem Deutschen Fotobuchpreis 2021 ausgezeichnet worden.

Rolf Sellmann zeigt in der Galerie der Kunstfreunde Pritzwalk seine Bilderserie "neon gods et al". Seit Jahren arbeitet er schwerpunktmäßig mit Neonfarben. Quelle: Bernd Atzenroth

Auch Rolf Sellmann wartet mit einem Werkkatalog auf und hat die jetzt in der Galerie der Kunstfreunde Pritzwalk zu sehenden Werke auf einem Zettel erklärt, der zu ihnen passt. Er ist nämlich in neongelb gehalten, und die in Acryl gemachte Bilderserie trägt den Titel „neon gods et al“. Sellmann, der in Groß Pankow lebt, arbeitet seit einigen Jahren schwerpunktmäßig mit Neonfarben.

„Mich reizt dabei die Verwendung der grellen Farbigkeit als Äquivalent zu unserer immer schriller werdenden Werbe- und auch Erfahrungswelt“, erklärt er darauf.

Ein Holzkünstler und der Schuhmacher der Prominenten

Auf einem Tisch in der Mitte des Raums hatte dann auch Horst Kontak selbst Teile seines Schaffens aufgebaut: Der Pritzwalker hat sich bekanntermaßen auf originelle Holzdosen spezialisiert. „Kontaks Dosenwald“ ist allemal ein Blickfang.

Nebeneinander auf einen Tisch gruppiert: Die Holzdosen von Horst Kontak sowie Schuhe des Parchimer Schumachers Kay Gundlack, der auch für viele Promis arbeitet. Quelle: Bernd Atzenroth

Direkt daneben befinden sich auf dem Tisch originelle Schuhe. Angefertigt hat sie Kay Gundlack aus Parchim, das als Schuhmacher auch viele Prominente mit ausgefallenem Schuhwerk versorgt. das war auch der Grund, warum er nicht zu der Vernissage kommen konnte: „Auch Promis wollen ihre Schuhe zu Weihnachten fertig haben“, erklärte Kontak, der auf Gundlack gestoßen, weil beide im Katalog der Wiener Meisterstraße vertreten sind.

Musiker aus Mali und Syrien spielen zusammen in Pritzwalk

Dass es zu all dem auch noch eine ganz besondere musikalische Improvisation gab, war Horst Kontaks kontakt zu Peter Huth zu verdanken. Der langjährige Musikmanager der Komischen Oper in Berlin hat ihm das ungleiche Künstlerduo vorgeschlagen, um so dem Motto des Salons gerecht zu werden.

Beide spielen ein Zupfinstrument aus ihrer Heimat. Djelifily Sako aus Mali war an der Kora, einer Stabharfe, zu hören, ein ethnisches afrikanisches Instrument, dessen Klangkörper eine Hohlfrucht ist. Seit zehn Jahren spielt er sporadisch mit Marwan Alkarjousli aus Syrien zusammen. Sein Instrument, die Oud, ist die klassische arabische Laute, aus der sich seit dem Mittelalter alle europäischen Lauteninstrumente entwickelt haben.

Kora-Spieler Djelifily Sako (l.) aus Mali und Oud-Spieler Marwan Alkarjousli aus Syrien sorgte für den musikalischen Teil des Jahresabschluss-Salons der Kunstfreunde Pritzwalk. Quelle: Bernd Atzenroth

Djelifily und Marwan waren Mitwirkende bei der Inszenierung der Monteverdi-Oper Odysseus an der Komischen Oper Berlin. Huth hatte sie bei der Gelegenheit kennengelernt und auch außerhalb der Oper auf Improvisations-Sessions erlebt. Für das Publikum war dies in Pritzwalk beeindruckend: Da trafen sich tatsächlich zwei und ließen ihre jeweiligen Einflüsse miteinander verschmelzen, ganz im Sinne guter Weltmusik.

Die Ausstellung „Treffen sich zwei“ ist noch bis zum 8. Januar 2022 zu den üblichen Öffnungszeiten in der Galerie der Kunstfreunde Pritzwalk zu sehen.

Von Bernd Atzenroth