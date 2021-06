Pritzwalk: Kunstfreunde stellen Buch vor

Pritzwalk

Eigentlich ist sie schon ein paar Monate alt, die Anthologie der Kunstfreunde Pritzwalk mit dem im wahrsten Sinne des Wortes schrägen Titel „Bevor Sie denken, das Bild hängt schief ...“ Live präsentiert werden kann das Buch, an dem eine Reihe von Autoren mit Beiträgen zu Stichworten wie Kunst, Freiheit oder auch Pritzwalk mitgewirkt haben, erst jetzt. Aufgrund der Pandemie war derlei bislang nicht möglich. Darum freuen sich die Kunstfreunde besonders darauf, ihr Werk am Donnerstag um 18.30 Uhr in der Stadtbibliothek vorstellen zum können.

Lesung und musikalische Untermalung

Autoren lesen dabei aus den Beiträgen – wer welchen geschrieben hat, wird aber weder im Buch noch in Gegenwart des Publikums verraten. Jeder liest Texte von anderen Schreibern.

Die Veranstaltung wird musikalisch umrahmt. Die Liedermacherin Chady Seubert wird dabei zu hören sein, am Flügel sitzt MAZ-Chefreporter Bernd Atzenroth. Natürlich gelten in der Stadtbibliothek nach wie vor die Corona-Regeln. Darum kommt auch nur eine begrenzte Anzahl von Menschen hinein. Eintritt gibt es nur mit einem negativen Corona-Test. Der Verein rechnet mit etwa 50 Besuchern.

Von MAZ-online