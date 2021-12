Pritzwalk: Lichterfahrt der Traktoren

Pritzwalk

Die Raiffeisentankstelle in Pritzwalk ist vielleicht nicht unbedingt der erste Ort, an dem man weihnachtliche Stimmung erwarten würde. Am Samstagnachmittag war das ganz anders: Denn die Tankstelle etwas außerhalb von Pritzwalk war Treff- und Startpunkt für eine Lichterfahrt von zwölf Traktoren.

Zur Galerie Sie wollten Licht in die Dunkelheit und Kinder wie Senioren beschenken. Auf zwölf Traktoren machten sich Landwirte am Samstag auf den Weg durch die Prignitz. Hier ein paar Impressionen.

Jung und alt bei der Lichterfahrt durch die Prignitz dabei

Kurz vor 16 Uhr trafen die ersten der illuminierten Trecker am Ort des Geschehens ein, und schnell zeigte sich, dass hier ganze Familien in den Traktoren unterwegs sein würden. Am Treffpunkt dominierten junge und alte Menschen mit oder ohne Weihnachtszipfelmützen, und es deutete sich an, dass dies ein ganz besonderes Ereignis werden würde.

Zwölf Traktoren waren letztlich voll weihnachtlich geschmückt gekommen, und Inga Veurman freute sich sehr darüber, dass sich ganz unterschiedliche landwirtschaftliche Unternehmen an der Aktion beteiligten, etwa das Lohnunternehmen von Hans-Jörg Brügge aus Kemnitz, die Agrargenossenschaft Mesendorf und die aus Retzin. Vier Traktoren stellte allein die PBK, für die auch Christian Beckmann vor Ort war und sich freute, genug Freiwillige gefunden zu haben, die bei der ganzen Aktion mitmachten.

Inga Veurman gehörte zu den Organisatorinnen des Ereignisses. Quelle: Bernd Atzenroth

Die zweite Lichterfahrt nach dem erfolgreichen Vorjahresauftakt

Inga Veurman hat nach dem Vorjahreserfolg die zweite Lichterfahrt organisiert, zusammen mit der Schäferin Carmela Schulz. „Sie hat sich ganz doll um die Spenden gekümmert“, betonte Inga Vuerman. Denn die ganze Fahrt soll nicht nur der schieren Optik weihnachtlich erleuchteter Traktoren wegen etwas Licht in die dunkle Jahreszeit. Nein, es sollten auch an sieben Stationen Kinder und Senioren beschenkt werden.

Dann war es soweit: Unter Begleitung der Polizei gingen machten sich die zwölf Traktoren auf die Strecke. Carmela Schulz für im Pkw vorweg. Zunächst ging es im Konvoi auf die B107 in Richtung Mesendorf und dann über Tüchen in Richtung Lindenberg.

Erster Stopp der Traktoren in Lindenberg

Dort machten die Traktoristen den ersten Halt. Viele Menschen waren am Straßenrand versammelt, jubelten den Bauern zu und bestaunten das Spektakel. An der Kirche musizierten Conny Gogoll und Isaac Pahnke, sangen und spielten Gitarre, unter anderem das Lied „In der Weihnachtsbäckerei“.

Für die Kinder hatten die Landwirte viele kleine Geschenke mitgebracht, so auch Adventskalender. Eva, Felix und Lucy staunten nicht schlecht bei den vielen Naschereien. Gemeinsam mit Doreen Zabel vom Kindertreff der Kirche waren sie zu der Lichterfahrt gekommen.

Und dann ging die Tour weiter. Die Lichterfahrt führte durch Vettin, Kehrberg, Seefeld, Groß Woltersdorf, Groß Pankow und Kuhsdorf. Überall wurden die Landwirte herzlich empfangen. Ob diese Lichterfahrt das Potenzial, eine Tradition zu werden? Inga Veurman ist sich da eigentlich ganz sicher.

Von Bernd Atzenroth