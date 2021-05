Pritzwalk: Lkw fährt rückwärts gegen Dacia

Pritzwalk

Erheblichen Schaden an seinem Auto erlitt ein 34 Jahre alter Dacia-Fahrer am Mittwoch in Pritzwalk: Gegen 17 Uhr fuhr er in der Straße Meyenburger Tor hinter einem Lastwagen her, als dessen 31 Jahre alter Fahrer auf die linke Fahrbahnhälfte wechselte, um rückwärts in eine Parklücke zu fahren.

Bei unklarer Verkehrslage besser stehen bleiben

Ob der Lkw-Fahrer dazu den Blinker setzte, teilt die Polizei nicht mir. Der Dacia-Fahrer jedenfalls hielt wegen der für ihn unklaren Verkehrslage an. Der Lkw-Fahrer fuhr nun ohne sich einweisen zu lassen rückwärts und krachte gegen den wartenden Dacia. Dabei wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 4000 Euro.

Von MAZ-online