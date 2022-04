Pritzwalk: Mann fährt auf Ex-Freundin zu – nun ermittelt die Kripo

Pritzwalk

Am Donnerstag wurde die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass es in der Pritzwalk er Bahnhofstraße bereits zwei Tage zuvor zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs gekommen war.

Zusammenstoß gerade so verhindert

Ein 33jähriger Prignitzer wechselte mit seinem Mitsubishi auf die Gegenfahrspur und hielt auf das Fahrzeug seiner ihm entgegenkommenden 22-Jährigen Ex-Freundin zu. Nur durch ein sehr starkes Abbremsen konnte die Frau einen Zusammenstoß verhindern. Aus Angst verriegelte die Frau das Fahrzeug von Innen.

Der Mann schrie sie lautstark von draußen an, bis er auf eine unbeteiligte Zeugin aufmerksam wurde, in sein Fahrzeug stieg und davonfuhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Von MAZonline