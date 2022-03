Pritzwalk

Ein 19-jähriger Mieter soll in einem Haus in der Pritzwalker Straße Magazinplatz Strom abgezapft haben. Er legte sich eine Leitung vom Dachboden bis in seine Wohnung, teilte die Polizei mit. Dem Mann war der Strom abgestellt worden, weil er die fälligen Rechnungen nicht bezahlte.

Es wird geprüft, wie lange die Leitung liegt

Der Hausmeister zeigte am Freitag den Stromdiebstahl an. Die genaue Schadenshöhe kann zurzeit noch nicht beziffert werden. Es muss erst noch geprüft werden, wie lange die Fremdleitung bereits angelegen hat, informierte die Polizei weiter.

Der Mieter soll zudem eine Scheibe einer Haustür beschädigt haben.

Von MAZonline