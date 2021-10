Pritzwalk: Museumsfabrik zeigt Industrielandschaften

Pritzwalk

Wie ist es, immer wieder Orte aufzusuchen, die es hinterher so gar nicht mehr gibt? Der Fotograf Lorenz Kienzle muss zugeben: „Ich kam mir tatsächlich wie so ein Todesengel vor.“

Kienzle dokumentiert seit drei Jahrzehnten fotografisch Brandenburger Industrielandschaften, die sich vor allem direkt nach der Wende im Niedergang befanden. „Ich dokumentiere, was verschwindet“, sagt er.

Vom Fototermin in Horno zur Langzeitbeobachtung

Immer wieder geht er zurück an die Orte und schaut, wie es dort jetzt aussieht. „Eigentlich fängt es jetzt erst an, richtig interessant zu werden, weil ich jetzt erst merke, was alles fehlt“, sagt er im Kunstgespräch in der Pritz­walker Museumsfabrik, einer Veranstaltung im Themenjahr „Industriekultur des Kulturlands Brandenburg“.

Angefangen hat alles 1992, als er Horno fotografierte, ein Dorf, das in der Lausitz dem Kohleabbau weichen sollte.

1997, im Zuge eines Workshops, fiel dann die Entscheidung, aus solchen Aktivitäten eine fotografische Langzeitbeobachtung werden zu lassen.

Wandel der Industriekultur: Dokumentation und Kunst

Das war ganz im Sinne von Susanne Köstering, Geschäftsführerin des Museumsverbandes Brandenburg, die Kienzle ermuntert hatte, den rasanten Wandel der Industriekultur zu dokumentieren. Zuletzt war der Fotograf auch im Pritzwalker Zahnradwerk zu Gast.

Doch was Kienzle macht, ist nicht nur Dokumentation, sondern auch Kunst, komplett in Schwarz-Weiß gehalten und mit eigener Ästhetik, zu besichtigen in der derzeit laufenden Sonderausstellung in der Museumsfabrik, durch die Kienzle nach dem Kunstgespräch dann auch die Besucher führte.

Beim Kunstgespräch in der Pritzwalker Museumsfabrik (v.l.): Susanne Köstering, Lorenz Kienzle und Enno Kaufhold. Quelle: Bernd Atzenroth

Pritzwalk Zahnradwerk und andere Betriebe in schwarz-weiß

Zu dem Langzeitprojekt ist jetzt auch ein Fotoband fertig, der am Samstag erstmals in Pritz­walk vorgestellt wurde. Lorenz Kienzle hat dafür ausschließlich eine Plattenkamera benutzt. Die gute alte Schwarz-weiß-Fotografie hat für Kienzle einen großen Vorteil: „Bei Schwarz-Weiß kann ich alles selber machen“, sagt er. Beim Fotografieren arbeitet er ausschließlich mit dem Licht, das er an den jeweiligen Orten vorfindet – jedes Kunstlicht „ist bereits eine Veränderung“, erklärt er dies.

Mancher Besucher des Kunstgespräches hätte sich auch Farbfotografien ob einer realistischeren Darstellung gewünscht, doch es war eine bewusste Entscheidung, alles in Schwarz-Weiß zu halten. Eine Entscheidung, die auch der Berliner Fotohistoriker Enno Kaufhold verteidigt: „Ästhetisierte Bilder haben eine größere Chance, in den nächsten Generationen noch gesehen zu werden“, findet er.

Ausstellung in der Museumsfabrik noch bis Anfang Januar

Auch Susanne Köstering verteidigt dies aus Sicht des Museumsverbands: „Es ist die Essenz, die wir sehen, und es sollen keine Eintagsfliegen sein.“ Insofern ist Lorenz Kienzle gar kein Todesengel, sondern jemand, der die Erinnerung am Leben hält.

Die Fotoausstellung mit über 100 Aufnahmen ist noch bis zum 2. Januar 2022 in der Museumsfabrik Pritzwalk zu sehen.

Von Bernd Atzenroth