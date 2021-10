Pritzwalk: Museumsnacht lockt erneut zahlreiche Besucher an

Pritzwalk

Wenn die alte Pritzwalker Tuchfabrik am späten Abend mit Leben erfüllt wird, wenn der Pritz­walker Spielmannzug seine Lieder spielt, wenn die Schüler des Johann-Wolfgang-von-Goethe-Gymnasiums Szenen aus der Stadtgeschichte vor Publikum präsentieren und die Museumsfabrik nach Einbruch der Nacht mit buntem Licht bestrahlt wird – dann ist in der Stadt wieder Museumsnacht. Am Freitagabend wurde das zur Tradition gewordene Fest erneut mit vielen Gästen gefeiert – wenn auch wieder anders, als es die Besucher kennen.

Zur Galerie Am ersten Freitag im Oktober wird traditionell die Pritzwalker Museumsnacht gefeiert, in diesem Jahr coronabedingt erneut ohne Umzug durch die Innenstadt – Impressionen von der trotzdem rundherum gelungenen Museumsnacht.

Pritzwalker Museumsnacht 2021 ohne Umzug durch die Stadt

„Ich freue mich, dass wir trotz der Umstände heute hier sein können“, sagte Lars Schladitz, Leiter der Museumsfabrik Pritzwalk, „auch wenn es in diesem Jahr wieder etwas anders ist, als es die Pritzwalker kennen.“ Denn wie im vergangenen Jahr verzichtete der Veranstalter auf die große Wanderung durch die Stadt. Normalerweise ziehen alle Teilnehmer als geschlossener Zug durch die Pritzwalker Innenstadt.

Museumsnacht 2019: Hier ziehen die Pritzwalker noch geschlossen durch die Innenstadt. Dann brach das Coronavirus aus. Quelle: Julia Redepenning

An ausgewählten Stationen spielen Schüler des Kurses Darstellendes Spiel dann Szenen aus der Stadtgeschichte. Doch wegen der aktuellen Coronabestimmungen war dies nicht umsetzbar. Daher wurde im Innenhof der alten Tuchfabrik gefeiert – was der Veranstaltung in keinster Weise schadete. Die Pritzwalker kamen zahlreich und die Stimmung blieb bis zum Schluss ausgelassen.

Pritzwalker Spielmannzug eröffnete die Veranstaltung

Traditionell eröffnete der Spielmannzug die Museumsnacht. „Eigentlich laufen die Musiker vorne weg, wenn wir gemeinsam durch die Innenstadt ziehen“, erklärte Lars Schladitz. Und so zogen die Männer und Frauen des Spielmannzugs nun durch den Innenhof. Im Anschluss blieb es musikalisch. Anlässlich des Jubiläums, das die Stadt Pritzwalk in diesem Jahr feierte, stimmte der Museumsleiter Schladitz ein Geburtstagsständchen an.

Lars Schladitz stimmte ein Geburtstagslied für die Stadt Pritzwalk an. Quelle: Julia Redepenning

„Eigentlich wollte ich nicht singen“, sagte er. Die Stadt feiert 2021 765 Jahre Stadtrecht. Danach eroberten die Schüler des Kurses Darstellendes Spiel des Johann-Wolfgang-von-Goethe-Gymnasiums die Bühne. Sie spielten ausgewählte Szene aus der Stadtgeschichte – ebenfalls eine Tradition der Museumsnacht.

Pritzwalker Feuerwehr reichte Knüppelkuchen

An der Feuerschale gab es wenig später für große und kleine Besucher Knüppelkuchen. Die Mädchen und Jungen der Pritzwalker Jugendfeuerwehr sorgten gemeinsam mit ihren Betreuern für die romantische Stimmung im Innenhof der Museumsfabrik. Zudem war das Museumscafé geöffnet und hielt Getränke bereit. Die Berliner Band Tres Marias ließ den Abend mit einer Mischung aus Rock und Folk dann ausklingen.

Wer wollte, konnte die aktuellen Ausstellungen des Museums besichtigten. Die Museumsfabrik war den ganzen Abend geöffnet. Wer dazu noch mutig war, bestieg den großen Turm der alten Tuchfabrik und genoss den Ausblick über das Getümmel im Innenhof von der Aussichtsplattform. Vor dort hatten Besucher gleichzeitig einen herrlichen Ausblick über die Stadt und den Sternhimmel. Mit Einbruch der Nacht wurde der Innenhof sowie die Alte Tuchfabrik mit bunten Lichter angestrahlt.

Zahlreiche Besucher nutzten das Angebot und gingen hoch bis zur Aussichtsplattform. Quelle: Julia Redepenning

Die Museumsnacht findet jährlich am ersten Freitag im Oktober statt. Wegen der Corona-Pandemie musste die Veranstaltung zwei Jahre hintereinander ohne den Umzug durch die Innenstadt auskommen.

Von Julia Redepenning