Pritzwalk: Neue Ausstellung bei den Kunstfreunden

Pritzwalk

Eine neue Ausstellung ist seit Samstag in der Galerie der Kunstfreunde Pritzwalk zu sehen. Dabei zeigt nun wieder ein alter Bekannter seine Werke: Denn Uli Fischer aus Berlin hat schon einmal in Pritzwalk ausgestellt; vor ziemlich genau fünf Jahren das in einer Doppelausstellung zusammen mit Andreas Dorfstecher. Diesmal sind unter dem Motto „Was ich finde, zeigt mir, was ich suche“ textile Wandobjekte zu sehen.

Bei der Vernissage am vergangenen Samstag waren nach Angaben von Horst Kontak, dem Vorsitzenden der Kunstfreunde, 35 Gäste gekommen. „Der Corona-Zeit entsprechend“ sei die Eröffnung gut gelaufen. Vom künstlerischen Gehalt ist der oberste Pritzwalker Kunstfreund ohnehin überzeugt.

Alltagstextilien zu Kunst verarbeitet

Uli Fischer sagt, dass er mit alten, gebrauchten, zum Teil fragmentarischen textilen Materialien arbeite, sei die Konsequenz seiner künstlerischen Entwicklung.

Bei den Geweben, mit denen er arbeitet, handelt es sich in der Regel um Textilien des Alltags. Die vom alltäglichen Gebrauch, im Sinne des Wortes vom Leben gezeichneten Textilien vermitteln für Fischer mit ihrer Patina neben ihrer empirischen Geschichte auch die verlorenen Erinnerungen an diejenigen, die die Textilien benutzt haben, und an deren Schicksal.

Die im Lauf der Zeit entstanden Spuren des Gebrauchs wie Abrieb, Flecken, Reparaturen, Löcher, Risse und so weiter könne man als Verletzungen und Narben, die das Leben hinterlassen hat, sehen. Durch sie werde Zeit wahrnehmbar. Die Patina wird zum Medium seiner künstlerischen Arbeit, wie er erklärt.

Entscheidend für die Auswahl der Materialien sei jedoch die gesamte Spezifik des Gewebes, nicht nur die Verletzungen. Es findet eine Interaktion zwischen ihm und dem Material statt, wobei die grundsätzliche Frage ist: Kann das, was ihn an dem Stoff angesprochen hat, für sich stehen, oder öffnen sich Türen für etwas Anderes, das über den Stoff hinausgeht?

Ausstellung dauert bis zum 23. Oktober

Bis zum 23. Oktober wird die Ausstellung hier nun zu sehen sein. Geöffnet ist die Galerie der Kunstfreunde Pritzwalk donnerstags, freitags und samstags jeweils von 14 bis 17 Uhr.

Die Kunstfreunde Pritzwalk sind derweil schon wieder mit anderen Aktivitäten beschäftigt. Ein weiteres Buch ist in Arbeit,. Und wer den Erstling „Bevor Sie behaupten, das Bild hängt schief“ kennenlernen will, kann dies am kommenden Marktttag, dem Mittwoch, 8. September.

Von Bernd Atzenroth