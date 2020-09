Pritzwalk: Neue Parkplätze an den Grundschulen

Pritzwalk

Wer kennt es nicht, das morgendliche Gedränge von Autos an den Schulen und den Kampf um einen Parkplatz? Für beide Pritzwalker Grundschulen war das bislang ein Problem. Und für beide wird nun Abhilfe geschaffen.

Neue Parkfläche an der Jahnschule wird im September errichtet

Das konnten sich die Mitglieder des Bildungsausschusses der Pritzwalker Stadtverordneten am Montag vor Ort ansehen. Denn vor der eigentlichen Tagung informierten sie sich bei einer kleinen Rundtour über Baumaßnahmen und Investitionen an den beiden Schulen sowie im Hainholzstadion.

An der Jahnschule zeigte Dietmar Sachs, Amtsleiter für Recht und Soziales in der Pritzwalker Stadtverwaltung, der großen anwesenden Gruppe die Fläche, auf der weitere Parkplätze errichtet werden sollen – laut Sachs ist dies bereits für September vorgesehen.

Der Pritzwalker Bildungsausschuss besichtigte die Jahnschule und ihren Sportplatz. Quelle: Bernd Atzenroth

Insgesamt wird sich auf dem vorhandenen Parkplatz vor der Schule und der Kita Kinderland die Situation deutlich verbessern – 16 neue Stellplätze sorgen für erhebliche Entlastung.

Quandtschule : Neuer Parkraum auf Nachbargrundstück

An der Quandtschule hat die Stadt ein Nachbargrundstück erworben, um weiteren Parkraum zu schaffen. Zum jetzigen Parkplatz an der Quandtsporthalle soll es einen Durchbruch an der Hecke geben, damit wie schon an der Jahnschule die Autofahrer von einer Seite her auf das Parkgelände fahren können und an der anderen Seite wieder heraus. Zusätzlich entstehen auch hier viele neue Parkplätze.

Schulleiterin Marita Terrey freut sich über die Entschärfung der Situation, zumal in direkter Umgebung zwei Arztpraxen und das Awo-Kleinstheim liegen.

Anbau der Quandtsporthalle bis Jahresende fertig

Auch im Hainholzstadion hat die Stadt Pritzwalk mit investiert. So hat das Stadion jetzt eine erneuerte Laufbahn. Quelle: Bernd Atzenroth

Vor der Tagung in der Quandtschule besichtigte die Gruppe noch die Baustelle für den Anbau an die Quandtsporthalle. Auch hier gehen die Arbeiten gut voran. Bis zum, Jahresende entstehen hier zwei neue Umkleidekabinen, Sanitäranlagen für Mädchen und Jungen, Abstellräume und außerdem weitere neue Parkplätze.

Der Anbau ist nötig, weil die vorhandenen Umkleide- und Sanitäreinrichtungen der Quandtsporthalle zu knapp geworden sind. Die Halle wird nicht nur für den Schulsport, sondern auch von Vereinen und Freizeitsportlern genutzt.

Projekt Bildungscampus „Zur Hainholzmühle“

Der Anbau der Quandtschule soll bis Ende des Jahres fertiggestellt sein. Quelle: Bernd Atzenroth

Auch die Jahnschule erscheint bereits in neuem Glanze. Im Zuge des Projekts Bildungscampus „Zur Hainholzmühle“ stand die energetische Sanierung des Gebäudes an, das gleich einen anderen Anstrich verpasst bekam. Die Gruppe besichtigte zudem den Sportplatz der Schule.

Von Bernd Atzenroth