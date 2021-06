Pritzwalk

Diese Entscheidung hallt noch nach: Dass es in Pritzwalk vorerst doch keine evangelische Schule geben wird, sorgt für viele Reaktionen. „Ich bekomme eine Unmenge an Anrufen“, erzählt Annerose Fromke, die jetzt gern als Schulleiterin durchgestartet wäre. Es sind zunächst viele von der gesamtpolitischen Ebene, ob nun in Stadt oder Kreis, die ihr zur Seite stehen.

Ronald Thiel bedauert, dass die Genehmigung nicht erteilt wurde

Auch bei der Stadt, die sich sehr für das Vorhaben eingesetzt hat, ist man enttäuscht: „Dass die Genehmigung der Evangelischen Grundschule in Pritzwalk nicht erteilt wurde, ist bedauerlich, vor allem weil es die Bildungslandschaft der Stadt betrifft“, sagt Bürgermeister Ronald Thiel, „ich gehe davon aus, dass jetzt alle Beteiligten intensiv nach einer Lösung suchen.“ Diese Suche hat längst begonnen, zumal ein neuer Antrag nun bis September eingereicht werden muss.

Aber es stehen noch eine Reihe von Fragen im Raum: Woran ist es gescheitert? Warum hätte das Ministerium eine Absage nicht früher kommunizieren können? Und: Kam die Absage wirklich so unerwartet?

Brandenburg macht es freien Schulträgern besonders schwer

Auf die letzte Frage gab es in der vergangenen Woche schon eine klare Antwort: Ja, damit hat zu diesem Zeitpunkt niemand gerechnet. Annerose Fromke ging es genauso. Ein Grund liegt sicher darin, dass es das Land Brandenburg potenziellen freien Schulträgern weit schwerer macht als andere Bundesländer. „Die Genehmigung in Brandenburg ist hochaufwendig, auch im Vergleich zu Berlin“, sagt Annerose Fromke. Von den Anforderungen her sei es „gefühlt das Zehnfache“.

So musste ein Gesamtwerk von 50 Seiten Umfang bei der Genehmigungsbehörde abgegeben werden. „Dass da das ein oder andere vielleicht wirklich noch nicht komplett erfüllt ist, kann durchaus passieren“, findet Annerose Fromke. Aber die Vertreter der Stephanus-Stiftung konnten davon ausgehen, dass sie auf jeden Fall vor einer Entscheidung über die Genehmigung erfahren, ob noch nachzusteuern wäre. „Wir standen in der Warteschleife“, betont Annerose Fromke, „das war das Überraschende, dass gleich eine Gesamtablehnung kam.“

Annerose Fromke wäre jetzt gerne als Schulleiterin der neuen Grundschule durchgestartet. Quelle: Bernd Atzenroth

Kritik vom Land an Zwischenlösung

Zumal all das, was bemängelt wurde, aus Sicht von Annerose Fromke einfach hätte behoben werden können. So die Abnahme des Schulgebäudes, die für Anfang Juli ansteht – dazu wären die Unterlagen einfach nachzureichen gewesen. Im Übrigen steht diese Abnahme auch bei der gleichzeitig genehmigten Montessori-Grundschule in Perleberg noch aus.

Dafür, dass man in Perleberg erfolgreicher war in Sachen Schulgenehmigung, gibt es laut Annerose Fromke durchaus Gründe, auch wenn sie anmerkt, dass es bereits Montessori-Schulen im näheren Umland gebe, aber eben weit und breit keine christlich orientierte. „Perleberg hat die Unterlagen ein halbes Jahr eher eingereicht als wir“, muss sie zugeben. Und man hatte dort einen Vorteil: In Perleberg bezieht man schon den Standort, an dem man auch bleiben will. „Wir aber müssen eine Zwischenlösung anbieten. Dadurch ist das für uns auch schon einmal komplexer.“

Und offenbar war aus Sicht des Landes im Antrag nicht klar genug herausgestellt, dass es sich um eine Übergangslösung handelt. Das hätte man aber aus Annerose Fromkes Sicht leicht nacharbeiten können.

Bildungsministerium war mit Personaltableau nicht zufrieden

Auch der andere Kritikpunkt ist für die designierte Schulleiterin für sich genommen eigentlich kein ausreichender Ablehnungsgrund: Im Ministerium zeigte man sich mit dem ausgewählten Personaltableau nicht zufrieden. Annerose Fromke erklärte dazu, dass man über die Lehrpersonen „im regionalen Kontext“ entschieden habe.

„Die Frage ist, inwiefern das Ministerium das berücksichtigt hat“, sagt Annerose Fromke. Der Kritikpunkt war offenbar, dass zu wenige Stunden von Personen mit Staatsexamen gegeben werden. Doch auch dies wäre über eine andere Stundenverteilung leicht zu ändern gewesen, hätte das Ministerium dies möglich gemacht. „Es ist die Summe vieler Kleinigkeiten, die wir gelöst kriegen müssen“, sagt sie.

Gravierende Folgen für alle Beteiligten

Die Folgen der späten Entscheidung sind schon gravierend. Denn auch wenn Annerose Fromke vorsichtig genug war, sowohl künftigen Schülern als auch dem künftigen Lehrpersonal dazu zu raten, doppelgleisig zu fahren, so haben sich doch gerade bei den angehenden Schulkindern nach Treffen und Begehungen schon Emotionen aufgebaut, die jetzt enttäuscht werden.

Vor einer Woche noch guter Dinge in Sachen evangelische Schule (v.l.): Pfarrerin Susanne Michels, der Regionalbeauftragte der Stephanus-Stiftung, Martin Reiche, Schulleiterin Annerose Fromke und Pritzwalks Bürgermeister Ronald Thiel. Quelle: Bernd Atzenroth

Damit nicht genug: Annerose Fromke hätte jetzt mit einem zehnköpfigen Team begonnen. Für Hausmeister und Sekretärin – beide mussten ja jetzt bereits eingestellt werden – wird nach Jobalternativen bei Stephanus-Stiftung und Kirche gesucht. „Vom Menschlichen her ist das unglaublich“, kommentiert sie den Zeitpunkt der Absage aus dem Ministerium. Auch Annerose Fromke selbst, die für Schulleitung eine sehr sichere Position aufgegeben hatte, weiß noch nicht wirklich, wie es nun für sie weitergeht.

„Nach vorne gucken und dranbleiben“

Allerdings sagt sie von sich selbst, in dem ganzen Prozess vielleicht die gelassenste Person gewesen zu sein, die von vorneherein den negativsten Fall auch mitbedacht hat. Und sie ist sich einig mit Halldor Lugowski, Amtsleiter für Stadtentwicklung bei der Stadt Pritzwalk. „Er hat gemeint: Wir sollten nach vorne gucken und dranbleiben“, betonte Annerose Fromke. Und genau das hat sie auch vor. Man dürfe sich von dieser Entscheidung jetzt in keiner Weise entmutigen lassen.

Im Gegenteil: „Wir haben die Chance, einen richtigen Neuantrag zu stellen“, sagte sie. Der Vorteil sei nun, dass man wisse, woran man sei. Man kann also sehr konkret genau da ansetzen, wo es nicht gepasst hat.

Und man will dabei auch all den Kindern, die nun zum neuen Schuljahr nicht zum Zuge kommen, zumindest noch ein Angebot machen, um im Folgejahr dabei sein zu können – nämlich indem man eine Flexklasse eröffnet. Damit ist ihre neue Marschrichtung vorgeben: Nur keinen Frust aufkommen lassen! Annerose Fromke formuliert es so: „Für mich ist ganz wichtig, dass die Leute den Mut nicht verlieren.“

Von Bernd Atzenroth