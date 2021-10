Pritzwalk

Ein neuer Antrag auf Genehmigung des Schulbetriebs zum kommenden Schuljahr ist gestellt, und auch sonst gehen die Bemühungen weiter, eine evangelische Grundschule in Pritzwalk zu etablieren.

So gibt es nun für alle Interessierten ein neues Informationsangebot unter dem Motto „Kaffeezeit - Informationen auf andere Art“. Nach einer Mitteilung der Schulleiterin Annerose Fromke beginnt dieses Angebot am Donnerstag, 28. Oktober und soll fortan an jedem Donnerstag von 15 bis 17 Uhr im Gebäude der hoffentlich künftigen evangelischen Stephanus-Grundschule in Pritzwalk an der Promenade 5 stattfinden.

Kaffeezeit mit Gesprächen über die evangelische Schule

„Schulen sind komplexe Gebilde mit vielen Nuancen“, sagt Annerose Fromke. „Pädagogische Fragen lassen sich leichter in einem Gespräch beantworten als in Vortragsform. Dazu gibt es frischen Kaffee, Tee und guten Kuchen.“

Neben dem Austausch wird den interessierten Gästen auch kulturell etwas angeboten. „Um ein breiteres Publikum anzusprechen, wird es bis Ostern vier wechselnde Formate geben“, erklärt Annerose Fromke.

Annerose Fromke ist die Schulleiterin der neuen Grundschule. Sie zeigt sich begeistert davon, wie das Gelände jetzt bereits aussieht. Quelle: Bernd Atzenroth

Mitmachangebot in Pritzwalk für die ganze Familie

Immer am ersten Donnerstag im Monat findet unter der Leitung von Christian Reishaus ein musikalisches Mitmachangebot für die ganze Familie statt, zum ersten Mal am kommenden Donnerstag, 3. November. Am zweiten Donnerstag kommen Geschichtenerzähler zu Wort, und am dritten präsentieren künftige Mitarbeitende ausgewählte Kinderbücher. Gebastelt und repariert werden kann immer am letzten Donnerstag im Monat.

„Mit diesen Angeboten möchten wir in der Region einen informativen Landeplatz mit kulturellem Charme etablieren“, erläutert Annerose Fromke. So bekomme die Stephanus-Grundschule ein erstes Gesicht, das Transparenz, Toleranz und Gastfreundlichkeit ausstrahle. Es gilt die 3-G-Regel.

Zweiter Anlauf für die Genehmigung der Schule

Jetzt heißt es Daumen drücken für den neuen Antrag beim Land – der erste Versuch war bekanntlich im Sommer gescheitert. Die Schulleiterin wartet auf ein erstes Zwischenresümee vom Land, um einschätzen zu können, wie groß die Erfolgsaussichten sind. Da man im Sommer jahrgangsübergreifend für Klasse 1 und 2 starten will, hofft sie auch, dass sich Kinder, die in diesem Jahr gern an der Schule angefangen hätten, dann im zweiten noch für das Angebot entscheiden.

Langfristig soll die Schule bis zur 6. Jahrgangsstufe aufstocken und gut 70 Kinder unterrichten. Zunächst beginnt der Schulbetrieb im sanierten Gebäude an der Promenade 5 in Pritzwalk. Parallel dazu laufen die Vorbereitungen zum Umbau eines historischen Gebäudes in der Grünstraße 23-24, in dem die Schule dann ihr Zuhause bekommen soll – der spätere erneute Gebäudewechsel war allerdings einer der Knackpunkte für den ablehnenden Bescheid im Sommer.

Von Bernd Atzenroth