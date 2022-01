Pritzwalk: Neuer Mikrofilmscanner im Stadtarchiv

Pritzwalk

Langsam rollt die Filmspule durch das beleuchtete Feld zwischen den zwei Glasscheiben. Zeitgleich taucht auf dem Computerbildschirm ein klares Zeitungsbild auf. Ein neuer Scanner im Pritz­walker Stadtarchiv nimmt seine Arbeit auf. Er macht die zum Beispiel auf Mikrofilmen gespeicherten historischen Zeitungen und Akten künftig für Nutzerinnen und Nutzer nicht nur einfacher lesbar. Die digitalisierten Dateien sind nun auch für weitere Zwecke nutzbar.

Archivarin Christiane Korn freut sich

Darüber freut sich nicht zuletzt Archivarin Christiane Knorn, die den Benutzern und dem Museum somit bessere Bedingungen bieten kann. Denn die Mitarbeiterinnen und Museumsleiter Lars Schladitz recherchieren häufig historische Dokumente im Stadtarchiv.

Mehrere hundert Jahre haltbar

Archive lassen historische Bestände auf so genannten Mikroformen – Mikrofilmen oder den etwa karteikartengroßen Mikrofiches - als Miniaturen abspeichern. Diese Filme sind bei richtiger Lagerung über mehrere hundert Jahre haltbar. Auch seltene Unikate können so für verschiedene Archive bereitgestellt werden.

Digitalisierung in HD-Qualität

Mit dem bisherigen, recht alten Gerät konnte man die Dokumentseiten auf Mikrofilm zwar am Bildschirm ansehen, nicht aber speichern, geschweige denn ausdrucken. Der Universal-Mikrofilmscanner „delta+ HD“ kann verschiedene Filmtypen scannen und in HD-Qualität digitalisieren. Installiert hat ihn Sven Oestreich von der Firma MIK Center GmbH. Das so genannte Repertorium – die Akten des ehemaligen Magistrates zu Pritzwalk, der späteren Stadtverwaltung – reicht bis ins Jahr 1820 zurück. Diese Akten wurden zum Beispiel auf 35-Millimeter-Film für die Nachwelt festgehalten. Manches Original liegt in anderen Archiven, etwa im Landeshauptarchiv Brandenburg. Die älteren Pritz­walker Akten sind fast alle dem großen Stadtbrand vor 200 Jahren zum Opfer gefallen.

Auf Mikrofilm liegen aber auch Zeitungen vor, zum Beispiel die einstige Märkische Volksstimme für den Kreis Pritzwalk. „Wir haben alle Jahrgänge von 1952 bis 1990 – lückenlos“, erklärt Christiane Knorn. Oft genug fragen Bürger nach einer Geburtstagszeitung für ihre Angehörigen. Hinzu kommen später auch historische Bauakten, die mitunter für aktuelle Projekte benötigt werden. Viele Dokumente liegen bereits digitalisiert vor.

Nutzer können selbstständig suchen

Die Nutzer sollen künftig, nachdem die Archivarin sie eingewiesen und den Mikrofilm mit den gesuchten Dokumenten eingelegt hat, am Bildschirm selbstständig nach ihren gewünschten Seiten suchen können. Die Maske des Programms ist einfach und übersichtlich aufgebaut. Die Akten lassen sich dann als Datei abspeichern oder vor Ort ausdrucken – gegen eine Gebühr.

Unbedingt vorher einen Termin vereinbaren

Wer Daten auf Mikrofilm oder auf Papier sucht, sollte unbedingt vorher im Stadtarchiv unter Telefon 03395/40 05 98 oder per E-Mail archiv@pritzwalk.de einen Termin vereinbaren. Ein Grund ist, dass immer nur ein Benutzer an dem Bildschirm arbeiten kann.

Von MAZonline