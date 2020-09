Pritzwalk

Lange schien die Zukunft des Eltern-Kind-Zentrum, kurz Ekidz, in Pritzwalk eher unsicher zu sein. Ende des Jahres läuft die Projektförderung des Kirchenkreises Prignitz für das Ekidz aus. Also musste eine Lösung her, um den bei Kindern, Eltern und Großeltern so beliebten Treff zu erhalten. Jetzt ist es spruchreif: Ein neuer Trägerverein wird ab 1. Januar die Arbeit des Kirchenkreises übernehmen.

Trägerverein nimmt die Arbeit jetzt offiziell auf

„Die Gründung eines Vereins war der erste und zugleich der wichtigste Schritt“, erklärt Susanne Michels. Die Pfarrerin aus Pritzwalk ist nun gleichzeitig die erste Vorsitzende des Trägervereins. Ebenfalls zählen zum Vorstand Anja Herrling, Christian Garlin, Ulrike Stroschein, Heike Brockmann, Werner Schulze, Elisabeth Hackstein und Martin Kruse.

Neben den acht Vorstandsmitgliedern gibt es derzeit schon vier weitere Mitglieder. Dennoch hofft die Truppe, dass sich noch mehr Menschen finden, die sich beteiligen möchten. „Ich kenne das Projekt schon vom ersten Tag an“, erklärt Elisabeth Hackstein vom Kirchenkreis Prignitz. „Ich habe ein großes Interesse am Ekidz, denn für mich ist es ein tolles Modell.“

Sie hofft sogar, eine Einrichtung wie das Pritzwalker Ekidz könne sich auch in anderen Städten etablieren. Dem kann Anja Herrling nur zustimmen: „Orte wie das Ekidz gibt es einfach zu wenige“, sagt sie. Der erste Schritt ist getan und die Arbeit geht richtig los. „Wichtig war es, dass unser Verein ins Vereinsregister eingetragen wird“, erklärt Susanne Michels.

Das Ekidz soll offener werden

Das ist mittlerweile passiert. Der Wunsch aller ist es, das Zentrum so zu erhalten, wie es jeder kennt. Dennoch wird es auch Neuerungen geben. Das Eltern-Kind-Zentrum wird ab kommenden Jahr offener. „Bislang haben wir alle zu uns eingeladen“, versucht es Susanne Michels zu erklären. „Jetzt werden wir auf diese Menschen, Vereine und Organisationen zugehen und ihnen eine gemeinsame Arbeit anbieten.“

Der Stempel auf dem Projekt „von der Kirche betrieben“ wird verschwinden. Künftig sind Kooperationen etwa mit Schulen angedacht. Gemeinsame Aktivitäten sollen stattfinden und der Verein möchte sich mehr mit anderen vernetzen. Natürlich werden mögliche Fördermöglichkeiten in Betracht gezogen.

Mitglieder werden gesucht

Denn man versuche auch, die Stellen der jetzigen Mitarbeiterinnen zu erhalten. Dafür ist es umso wichtiger, neue Mitglieder zu werben. Wer sich an dieser Stelle angesprochen fühlt, kann sich gerne über eine mögliche Mitgliedschaft informieren.

Nicht nur Privatpersonen können sich dem Trägerverein anschließen, sondern auch Organisationen wie etwa ein Kirchenkreis. Pfarrerin Susanne Michels steht als Ansprechperson zur Verfügung und klärt Fragen rund um das Thema.

Ebenso besteht die Möglichkeit, sich zu den Öffnungszeiten des Ekidz bei den Mitarbeiterinnen zu melden. Bis Ende des Jahres bleibt noch alles beim Alten. Wie es dann ab 2021 aussieht, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.

Von Julia Redepenning