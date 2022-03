Pritzwalk

Fünf neue Nistkästen spendeten die Mitglieder des Vereins der Vogelliebhaber und Züchter Pritzwalk. Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs brachten die Kästen im Beisein von Helge Nowack (l.) und Manfred Franz (r.) an Bäumen auf dem Friedhof an. Die Kästen haben die Spender in der Wohngruppe des Christlichen Jugenddorfwerks (CJD) in Seefeld anfertigen lassen.

Weitere Nistkästen an der Havelberger Straße in Pritzwalk

Die Mitarbeiter des Bauhofs befestigten zudem sechs Nistkästen für Meisen oder Kleiber sowie fünf für Fledermäuse an Bäumen entlang der Havelberger Straße. Das war eine Ausgleichsmaßnahme für das künftige Wohngebiet „Am Birkenwäldchen“.

Weitere Nisthilfen befinden sich im Bürgerpark. Sie gehören teilweise zum Projekt aus dem Bürgerhaushalt. Der Verein der Vogelliebhaber und Züchter Pritzwalk begeht in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Deshalb wollten die Vereinsmitglieder etwas Gutes tun.

Von MAZonline