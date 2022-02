Pritzwalk

„Wir sind dann fast weg.“ Mit diesem Satz verabschiedete sich das Team vom Edeka-Markt Maaß Mitte Januar von seinen Kunden. Der 21. Januar war der letzte Tag, an dem der Supermarkt im Pritzwalker Stadtteil Nord geöffnet hatte. Der Grund dafür ist nicht etwa die Schließung dieser Edeka-Filiale, sondern der Markt wird jetzt aufwendig erneuert. Am jetzigen Standort entsteht eine nagelneue und größere Filiale. Der angrenzende Aldi-Markt wird ebenfalls abgerissen und neu gebaut.

Pritzwalker Edeka und Aldi im Stadtteil Nord werden für Abriss vorbereitet

Der Neubau beider Supermärkte erfolgt auf dem gleichen Areal. Die Handwerker sind bereits seit einigen Tagen fleißig. Aktuell werden die Gebäude entkernt, damit im Anschluss der Abriss beider Märkte erfolgen kann. So mancher Schaulustiger sieht den Bauarbeitern dabei interessiert zu.

Neubau von Edeka und Aldi in Pritzwalk Nord: Die Abrissarbeiten haben bereits begonnen. Quelle: Bernd Atzenroth

Vincent Maaß, der Betreiber des Edeka-Marktes, zeigt sich zufrieden: „Es hat lange gedauert und daher bin ich froh, dass es endlich losgehen kann“, sagt er. Auf zwölf bis 14 Monate wird die Bauzeit geschätzt, so Vincent Maaß, wenn der Zeitplan eingehalten werden kann. „Ursprünglich sollte es erst im September losgehen“, verrät der Betreiber der Pritzwalker Edeka-Filiale, „aber es hat sich kurzfristig noch geändert, was mich natürlich freut.“

Edeka und Aldi in Pritzwalk wollen im Frühjahr 2023 Wiedereröffnung feiern

Laut Planung soll der Aldi-Markt von ursprünglich 850 auf 1200 Quadratmeter erweitert werden. Die Edeka-Filiale wächst von 900 auf rund 2000 Quadratmeter. Zudem soll die Parkfläche vergrößert werden und bekommt eine zweite Zufahrt. Diese führt dann in nördlicher Richtung auf die Straße Kietz.

Die Erweiterungen haben den Hintergrund, dass den Kunden zukünftig auf einer großzügig angelegten Fläche ein schöneres Einkaufserlebnis geboten werden soll. Wenn die Bauzeit eingehalten werden kann, soll im Frühjahr 2023 die Wiedereröffnung beider Märkte gefeiert werden. In ungefähr sechs Wochen soll der Gebäudekomplex abgerissen werden.

In Perleberg wurde der Edeka ebenfalls neu gebaut. Quelle: Stephanie Fedders

Der Umbau hat eine lange Vorgeschichte: Bereits 2016 beschäftigten sich die Pritzwalker Stadtverordneten mit dem Thema. Diese hatten dann im Juni 2016 dem Bauvorhaben zugestimmt und die Planungen für den Umbau beider Verbrauchermärkte schritten voran. Doch dann geriet das Bauvorhaben ins Stocken. 2018 wurde ein artenschutzfachliches Gutachten erstellt. Es wurde festgestellt, dass die sehr gefährdete Haubenlerche auf dem Areal, das beide Märkte für ihre Erweiterung benötigen, Nahrung findet. Zudem wurde vermutet, dass der Vogel auf dem Flachdach brütet.

Zweite Edeka-Filiale in der Pritzwalker Marktstraße ist weiterhin geöffnet

„Ja, diesen Vogel gibt es wirklich“, sagt Vincent Maaß. „Wir haben ihn fast täglich gesehen.“ Um das Tier durch die Arbeiten nicht zu gefährden oder gar zu verscheuchen, musste eine Lösung gefunden werden. Der Investor konnte ein angrenzendes Grundstück erwerben – für die Haubenlerche.

Nachdem alle Genehmigungen vorlagen, konnte jetzt endlich mit dem Großprojekt begonnen werden. Die Edeka-Kunden können bis zur Fertigstellung auf den kleinen Frischemarkt in der Pritzwalker Innenstadt ausweichen. Zwar kann dort nicht das komplette Sortiment im vollen Umfang angeboten werden. Jedoch versucht das Edeka-Team, so viele Dinge wie möglich in dem kleinen Laden umzusetzen – wie etwa der Verkauf von regionalen Produkten oder den Kauf von Getränken auf Kommission.

Die Aldi-Kundschaft muss während der Bauzeit auf Märkte in anderen Städten ausweichen. Neben Edeka und Aldi wollen auch andere Discounter ihre Fläche in Pritzwalk vergrößern. Penny und Norma wollen beispielsweise anbauen. Beide befinden sich in der Bergstraße. Die Pritzwalker Stadtverordneten haben sich auch zu diesem Thema bereits beraten.

Von Julia Redepenning