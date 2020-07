Pritzwalk: Pferd krank, aber Notdienst kommt nicht

Pritzwalk

Was kann und soll und tierärztlicher Bereitschaftsdienst leisten? Um diese Frage dreht sich eine Auseinandersetzung, die uns im MAZ-Lesertelefon nahegebracht wurde.

Bereitschaftsdienst nur für eigene Kunden?

„Tierärztliche Hilfe wurde verweigert“, sagt der Pritzwalker Uwe Kiefner zu dem Erlebnis, das seine Frau und er am 21. Mai hatten. Um 22.40 Uhr musste sie an jenem Tag die tierärztliche Bereitschaftspraxis, die Gemeinschaftspraxis Dr. Kloß, anrufen – ihr Pferd hatte eine Darmverschlingung.

Doch die Praxis wollte oder konnte nicht helfen. Laut Uwe Kiefner hat ihm die diensthabende Ärztin in der Gemeinschaftspraxis mitgeteilt, dass dieser Bereitschaftsdienst nur für ihre Kunden sei. Auch wenn das Problem schließlich anders gelöst und dem Pferd geholfen wurde, wollte Uwe Kiefner die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Er wandte sich Mitte Juni an die Landestierärztekammer in Frankfurt/Oder.

Ein Hoftierarzt muss seine Vertretung selbst organisieren

Deren Geschäftsführerin Andrea Schulze wies auf MAZ-Nachfrage darauf hin, dass die Sache nicht ganz so einfach ist. Schließlich handelt es sich um ein Pferd der Reitsportgemeinschaft Pritz­walk, und die habe für ihren Bestand einen eigenen Hoftierarzt.

Darauf verweist nun auch der Pritzwalker Tierarzt Christian Kloß, aus dessen Sicht die Sache ganz anders aussieht: „Gemäß der Bereitschaftsordnung sollte ein Hoftierarzt sich selbst darum kümmern, seine Vertretung zu organisieren.“

Im Übrigen habe er schon, als er vor Jahresfrist selbst das betroffene Pferd behandelt habe, darauf hingewiesen, dass seine Praxis keine Pferde im Pferdestall mehr betreuen könne.

„Zwei Praxen haben sich hier nicht korrekt verhalten“

Doch auch Kloß muss sich der Kritik von Andrea Schulze stellen, die sie in ihrer Antwort an Uwe Kiefner formuliert hat: „Ich meine, dass sich hier zwei Praxen nicht so ganz korrekt verhalten haben“, schreibt sie ihm.

Tatsächlich hätte die Gemeinschaftspraxis Dr. Kloß sich demnach nicht mit Notdienst veröffentlichen lassen dürfen, wenn sie diesen nur für Notfälle ihrer Kunden verrichten will. Auch wenn sie nur Kleintiernotfälle während des Notdienstes versorgen möchte, muss dies in der Bekanntmachung entsprechend vermerkt werden. Darauf habe sie Kloß hingewiesen, schrieb Schulze Anfang Juli. Kloß merkte an, dies bald ändern zu wollen.

„Nicht nur die Rosinen rauspicken“

Jedoch ist laut Schulze auch die sonst das Pferd betreuende Tierärztin verpflichtet, die Notfallversorgung der von ihr betreuten Pferde sicherzustellen. Sie müsse das nicht in eigener Person tun, sondern könne damit auch eine Praxis beauftragen, die vor Ort ist.

„Sie kann sich aber nicht nur die Rosinen rauspicken und die Notfälle nachts, an den Wochenenden und an den Feiertagen müssen andere übernehmen“, schrieb Andrea Schulze weiter.

Schulze: „Unsere Notfall- und Bereitschaftsordnung schreibt vor, dass bestandsbetreuende Tierärzte, und dazu gehören auch Tierärzte, die Pferdebestände betreuen, den Notdienst in ihren Beständen abzusichern haben.“

Nur wenige bieten tierärztlichen Notdienst an

Kloß wiederum betonte, dass seine Praxis eine der wenigen sei, die über Jahrzehnte immer einen Notdienst angeboten und versehen habe, und das mit regelmäßig zwei Tierärzten. Kloß: „Das können wir nicht mehr durchhalten.“

Er sieht auch andere Tierärzte in der Region in der Pflicht, denn viele von ihnen übernähmen gar keinen Bereitschafts- oder Notdienst – im Übrigen laut ihrer Webseite auch nicht die Praxis in Rheinsberg, die nun die Pferde in Pritzwalk betreut.

Die Rheinsberger Tierärztin war am Montag für ein Gespräch nicht zu erreichen.

Von Bernd Atzenroth