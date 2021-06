Pritzwalk: Pläne für Waldkita im Hainholz

Pritzwalk

Ein integrativer Naturkindergarten mitten im Wald – Carmen Schüller und Doreen Hoffmann unterbreiteten an Ort und Stelle ihre Ideen den Mitgliedern des Pritzwalker Ausschusses für Bildung, Schule und Kultur. Denn es gäbe in Pritzwalk einen geeigneten Ort dafür: das Gelände rund um die Waldhütte im Pritzwalker Hainholz, das sich gleich neben dem Areal der Naturwacht befindet.

Die Waldhütte ist ein idealer Platz

Der Ausschuss besichtigte das von der Oberförsterei Bad Wilsnack betreute Gelände. Nach dem Konzept, dass die beiden auch schon dem Prignitzer Jugendamt vorgelegt hatten, könnten hier 18 Kita-Plätze für Kinder ab dem dritten Lebensjahr und zuzüglich fünf Integrationsplätze geschaffen werden.

Die im Moment ungenutzt daliegende Waldhütte soll dabei Schutzhütte sein, denn in der Waldkita soll sich viel draußen abspielen. In der Hütte selbst sollen Schlafmöglichkeiten für die Kinder geschaffen werden. Außerdem soll eine Komposttoilette eingerichtet werden. „Das Gelände ist ideal, weil es auch ein bisschen abgeschlossen ist“, sagt Carmen Schüller.

Positive Signale aus dem Kreisjugendamt

Noch befindet sich alles in der Planung. Immerhin gibt es positive Signale aus dem Kreisjugendamt. Laut Doreen Hoffmann hat die Stephanus-Stiftung bereits Interesse daran gezeigt, das Vorhaben zu unterstützen. Carmen Schüller ist auch in Gesprächen mit dem CJD. Konzeption und Präsentation sind erarbeitet – und es gibt auch schon Eltern, die Interesse bekundet haben, ihre Kinder hierhin zu schicken, sollte die Einrichtung an den Start gehen.

Schon angesichts der kleinen Zahlen sehen sich Carmen Schüller und Doreen Hoffmann nicht als Konkurrenz zu anderen Kitas, sondern als sinnvolle Ergänzung des Angebots. Den Ausschuss baten die beiden im Anschluss um Unterstützung für das Vorhaben.

Von Bernd Atzenroth