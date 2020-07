Pritzwalk

Bei einer Verkehrskontrolle haben Polizisten am Mittwoch gegen 23.45 Uhr in der Straße Kietz/Holzhof in Pritzwalk 369 Stangen unverzollte Zigaretten in einem Opel gefunden.

Zudem waren falsche Kennzeichen am Auto. Der 32-jährige polnische Fahrer des Wagens hatte auch keine Fahrerlaubnis.

Von MAZ-online