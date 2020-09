Pritzwalk

Wenn Birgit Böhm ihren Unterricht beginnt, dann schreibt sie wichtige Daten und Fakten längst nicht mehr mit Kreide an eine Tafel. Die Lehrerin des Pritzwalker Gymnasiums benutzt dafür eine digitale Tafel, die an einen großen Computerbildschirm erinnert.

Prignitzer Schulen werden schrittweise mit Technik ausgestattet

In den vergangenen Jahren habe sich die technische Ausstattung der Pritzwalker Schule enorm verbessert. Schulleiter Harald Glöde kann dies nur betonen: „Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung.“ Die neuen Geräte konnten mithilfe des vom Bund initiierten Digitalpakts Schule an Prignitzer Schulen angeschafft werden. Weitere sind in Planung.

Mit dem Digitalpakt Schule unterstützt der Bund die Länder und Gemeinden bei Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur. Ziel des Digitalpaktes sind der flächendeckende Aufbau einer zeitgemäßen digitalen Bildungs-Infrastruktur unter dem Primat der Pädagogik. In der Prignitz sind alle Schulen bedacht und werden schrittweise mit neuer digitaler Technik ausgestattet.

Prignitz hat die Nase ganz vorn dabei

Aktuell ist die Prignitz aus Brandenburger Sicht ganz weit vorn, betont Landrat Torsten Uhe, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. „Gerade in Zeiten von Corona hat sich das besonders bewährt“, sagt der Landrat. Dem kann Schulleiter Harald Glöde nur zustimmen. „Als wir am 13. März unsere Schule schließen mussten, konnten wir ohne große Probleme unsere Schüler mit Lehrmaterialien versorgen.“

Denn das Pritzwalker Gymnasium ist mittlerweile nicht nur gut ausgestattet, sondern wurde zudem als Modellschule ausgewählt. Während des Prozesses der Umsetzung des Digitalpakts wurde eine sogenannte „Schulcloud“ eingerichtet, die das Gymnasium nutzt. Über sie kann nicht nur kommuniziert, sondern können auch wichtige Daten ausgetauscht werden. Während des Lockdowns erhielten Schüler auf diesen Weg ihre Aufgaben und blieben mit den Lehrern in Kontakt.

Brandausbau in der Prignitz wird vorangetrieben

Das die Cloud in den ersten zwei Tagen hin und wieder mit Problemen behaftet war, nimmt Harald Glöde ihr nicht übel. „Das hat geholfen, damit wir beim nächsten Mal besser vorbereitet sind“, meint er. Dennoch konnte so der Schulunterricht trotz „ Krise“ weitergehen. „Und genau das wollen wir“, betont Landrat Torsten Uhe. „Vielleicht ist es beim nächsten Mal nicht mehr Corona, aber es kann wieder vorkommen, dass wir keinen normalen Schulbetrieb durchführen können.“

Neben der Anschaffung von modernden Endgeräten wie etwa Laptops und Tablets, ist gutes Internet eine essenzielle Grundvoraussetzung. Nicht alle Orte in der Prignitz sind aktuell damit gesegnet. Aus diesem Grund wird der Breitbandausbau in der Region weiter vorangetrieben. „Das ist natürlich die Grundlage“, so Uhe.

Mobilfunknetz soll ebenfalls verbessert werden

Derzeit werden in dieser Sache an die 550 Kilometer an Gräben gegraben und 1600 Kilometer Kabel verlegt. Man plane 2023/24 mit dem Ausbau in der Prignitz fertig zu sein. Im Anschluss denke man sogar über den Ausbau des Mobilfunknetzes nach, wie Tillmann Stenger, Vorsitzender der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB), es andeutet. Wann genau, bleibt an dieser Stelle noch offen.

Die ILB übernimmt die Finanzierung des Digitalpakts Schule in Brandenburg. Sie stellt insgesamt 25 Millionen Euro für die Realisierung zur Verfügung. 5 Millionen sind bereits fest zugesagt. „Wir wissen, das es oft Kritik gibt, die Umsetzung des Pakts sei zu langsam“, sagt Tillmann Stenger, „aber so ein Projekt setzt sich nicht mit einem Mausklick um.“

Mit der Realisierung des Digitalpaktes Schule kann auch im Ernstfall eine gute Schulbildung via Internet gesichert werden. Ebenso ist die Digitalisierung ein Gewinn für jede Schule, wie das Beispiel des Pritzwalker Gymnasiums zeigt. „Wir sind vorbereitet für die nächste Krise“ so Harald Glöde „wir haben gelernt, was Unterricht mit Distanz bedeutet.“

Von Julia Redepenning