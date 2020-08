Pritzwalk: Prignitzsommer bei den Women for Future

Pritzwalk

Es war ein wenig ruhig geworden um die „Women for Future“ aus Pritzwalk und Umgebung. Doch das ist jetzt vorbei. Denn Madeline Kiel, Sprecherin der Gruppe junger, selbstständig tätiger Frauen in der Region, hatte, wie sie selbst sagt, „eine klitzekleine Idee“.

Arbeiten in der Sommeridylle

Und die sieht so aus: Unter #prignitzsommer sind auf Facebook Sommerimpressionen der jungen Unternehmerinnen zu finden. Sie bewerben so sich selbst und gleichzeitig die Schönheit der Region. Madeline Kiel hatte sie dazu ermuntert, ihr Bilder zuzusenden, die genau das illustrieren können. „Wir machen das einfach, damit man uns wieder sieht“, erklärt sie den Sinn des Ganzen.

Der Rücklauf war so gut, dass jeden Tag im Facebook-Auftritt der „Women for Future“ ein solches Bild zu sehen ist. Madeline Kiel versieht sie zudem mit den passenden Texten. „Es sind ganz tolle Bilder dabei herausgekommen“, freut sich die Vermögensberaterin aus Pritzwalk, „die Aktion läuft seit einer Woche, und wir haben genug Material für eine weitere Woche.“

Anknüpfen an alte Social-Media-Aktionen zu Corona-Zeiten

Bisher haben die Leserinnen und Leser zum Beispiel erfahren, das Katja Pfennigschmidt von Taxi Wagner in Pritzwalk unter die Hobbywinzer gegangen ist, oder auch, wie idyllisch Mertensdorf ist, wo Nancy Rose eine Ferienwohnung vermietet. Sabrina Friedrichs bewirbt wiederum ihr Hundehotel „Hutel“.

Landidylle pur vermittelt dieses Bild. Nancy Rose hat es geschossen. Sie vermietet unter dem Namen "Landidylle Mertensdorf" eine Ferienwohnung. Quelle: E-Mail-MVD

Die Aktion knüpft an zwei frühere Aktivitäten der „Women for Future“ in den sozialen Medien an, mit denen sie sich in Corona-Zeiten im Gespräch gehalten haben. So haben sie sich auch schon März in einer Serie auf Facebook als systemrelevante Unternehmerinnen vorgestellt. Mit Bildcollagen haben die „Women for Future“ dann für die Unterstützung lokaler Unternehmen geworben.

„Wir hätten auch ohne Corona Sommerpause gemacht“

Dann aber sei es „relativ ruhig“ geworden, gibt nun auch Madeline Kiel zu. Das hatte sicher auch damit zu tun, dass sich jede erst einmal in dieser schwierigen Zeit, die so sehr von Covid-19 geprägt ist, um ihre eigenen Geschäfte kümmern musste. „Aber wir hätten auch ohne Corona Sommerpause gemacht“, betont Madeline Kiel.

Die ist nun vorbei, und sofern sich die Bedingungen in Sachen Corona -Pandemie nicht anders entwickeln, steht auch schon bald wieder das erste persönliche Treffen der „Women for Future“ an. Die Mitglieder der Gruppe treffen sich dabei immer bei einer von ihnen, um gemeinsam deren Aktivitäten kennenzulernen.

Vorschlag für Herbstaktion als Ersatz für das Herbstleuchten

„Wir möchten uns wieder aktiv treffen und nicht nur über Social Media austauschen“, umreißt Madeline Kiel den Wunsch, den nicht nur sie alleine hat.

Und sie spinnt diesen Faden weiter: „Das Herbstleuchten fällt ja in diesem Jahr aus. Aber vielleicht könnte man ja eine abgewandelte Herbstaktion ins Leben rufen“, schlägt sie vor. Anstelle der seit Jahren beliebten Großveranstaltung von IG Innenstadt und Stadt Pritz­walk, die aufgrund des Veranstaltungsverbots in diesem Jahr ausgeschlossen ist, könne man vielleicht zumindest Schaufenster gemeinsam herbstlich schmücken oder Ähnliches machen.

„Warum nicht einfach zu jeder Jahreszeit?“

Überhaupt könnte sie sich vorstellen, mit ihrer Gruppe über das Jahr regelmäßig präsent zu sein, „warum nicht einfach zu jeder Jahreszeit?“

Die „Women for future“, also „Frauen für die Zukunft“, gibt es seit März 2019. Initiatorinnen waren Ilka Köhler und Madeline Kiel. Seitdem treffen sich in der Gruppe selbstständige Frauen und tauschen sich aus.

Von Bernd Atzenroth