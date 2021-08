Pritzwalk

Pünktlich um 11 Uhr lichtete sich der morgendliche Nebel über Pritzwalk. Und so wurde die offizielle Preisübergabe im Wettbewerb City-Offensive eine ziemlich sonnige Angelegenheit. Einen dritten Platz hatte die Stadt Pritzwalk gemeinsam mit der Interessengemeinschaft Innenstadt und dem Tourismusverein Pritzwalk und Umgebung für das Konzept „Prima Treff“ in der Kategorie Events und Veranstaltungen eingeheimst.

Die Stadt betreibt ihren Markt seit April selbst

Worum es dabei ging, konnte man an Ort und Stelle besichtigen. Denn es war Markttag in Pritzwalk, und der Wochenmarkt war schon einmal deutlich schlechter besucht als derzeit. Im April hatte die Stadt ihren Markt wieder selbst übernommen, und seitdem wird versucht, den Markt selbst und gleich die ganze Stadt zusätzlich zu beleben – so mit thematischen Märkten, die einmal im Monat stattfinden. „Wir wollten die Gelegenheit nutzen, um neue Akzente zu setzen“, erklärte Bürgermeister Ronald Thiel.

Mit der Idee bewarb man sich beim Wettbewerb. Thiel freute sich, „dass das von der IHK honoriert wurde“. Die Freude war ganz auf Seiten des IHK-Vertreters René Georgius, der als Pritzwalker einzuschätzen weiß, was hier passiert ist, zumal Pritzwalk in dem Wettbewerb schon oft Preise abgeräumt hat. Georgius: „Ich freue mich, dass Pritzwalk so erfolgreich ist. Das liegt auch an den vielen Akteuren und funktioniert nur gemeinsam.“

Mittwoch ist Markttag in Pritzwalk - seit die Stadt den Wochenmarkt selbst übernommen hat, ist wieder mehr los. Quelle: Bernd Atzenroth

Jean Duwe: „Die Ideen gehen uns nicht aus“

Beim Übergabetermin waren denn auch mit Frank Grütte ein Vertreter der IG Innenstadt und mit Jean Duwe ein Mitglied des Tourismusvereins dabei, die mit der Stadt gemeinsam seit Jahren eine Standortgemeinschaft bilden. „Die Ideen gehen uns nicht aus, auch nicht für die nächsten Jahre“, sagt Duwe. Grütte, dessen Geschäft direkt am Markt liegt, weiß aus eigener Anschauung, wie viel sich schon getan hat.

Einen großen Anteil hat daran auch Sarah Schütte, die bei der Stadt Schnittstelle für die Aktivitäten rund um den Markt ist. Sie stellt das Konzept am 30. August auch in Potsdam vor.

City-Offensive könnte zum Landeswettbewerb werden

Das alles beeindruckte Hans-Joachim Stricker zutiefst. Der Referent Stadtentwicklung im Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung in Potsdam hob dabei die Rolle der Stadt hervor: „Das Besondere ist, dass sich die Stadt engagiert“, sagte er. Er berichtete zudem davon, dass ein Bündnis für lebendige Innenstädte gegründet worden sei.

Zudem gibt es den Plan, den Wettbewerb City-Offensive landesweit aufzusetzen – in einer Form, in der auch künftig die kleinen Kommunen Chancen haben.

Von Bernd Atzenroth