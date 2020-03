„Women for future“: Hier tauschen sich selbstständige Frauen aus Pritzwalk aus

Pritzwalk

Seit einem Jahr gibt es die „Women for future“. Jetzt war die Initiative, in der sich Unternehmerinnen und Freiberuflerinnen aus Pritzwalk und Umgebung zusammengetan haben, zu Gast bei Bürgermeister Ronald Thiel. „Wir haben uns schon ziemlich lang auf den Termin gefreut“, sagte Madeline Kiel, die die Gruppe initiiert hat.

Initiative für Unternehmerinnen aus Pritzwalk und Umgebung

Am Frauentag habe man Einjähriges gefeiert. Für die Gründung der Initiative, die kein Verein werden soll, gab es Gründe. Auch wenn sich Unternehmerinnen bei den Wirtschaftsjunioren oder anderen Verbänden engagieren, so gab es vorher noch kein Forum, in dem sich unternehmerisch tätige Frauen gemeinsam über ihre spezifischen Probleme unterhalten konnten.

Und: „Wir wollten es noch ein bisschen regionaler halten“, so Madeline Kiel. Die „Women for future“ sind bewusst nicht kreisweit konzipiert, sondern für Pritz­walk und sein Einzugsgebiet.

Kein Unterschied in der Bezahlung zwischen Männern und Frauen bei der Stadt

„Schon nach einer Woche hatten wir 15 Mitglieder, jetzt sind es knapp 30.“ Ziel sei der Austausch untereinander. So treffen sich die Frauen regelmäßig, lernen dabei kennen, was die jeweils anderen machen. „Man kann auch Probleme wälzen“, sagt Katja Pfennigschmidt. Andere freuen sich über den Zuspruch, den sie hier bekommen.

Ronald Thiel gab Auskunft über seine Stadtverwaltung, in der 236 Beschäftigte arbeiten – hauptsächlich Frauen. Bei der Auswahl seiner vier Amtsleiter habe er auf paritätische Besetzung geachtet – zwei Frauen und zwei Männer. Außerdem gebe es für Männer und Frauen in der Stadtverwaltung keinen Unterschied in der Bezahlung.

Viele Fragen zur Stadtentwicklung

Dann beantwortete das Stadtoberhaupt eine ganze Reihe von Fragen zur Stadtentwicklung. Ab kommender Woche gehe es um den Bahnhof. Ein wichtiges Thema ist es für ihn, dass die Landesstraße durch Sadenbeck saniert wird. Ein interessantes Thema brachten die Frauen auf: Im Hainholzweg wird ihrer Ansicht nach oft gerast – der Bürgermeister nahm den Hinweis interessiert auf.

Thiel kündigte auch an, dass es im Mai die erste öffentliche Veranstaltung zur Umfeldgestaltung des Kulturhauses und der Bibliothek geben soll – die Bürger sollen hier mitbestimmen können. Zudem verriet er, dass man „schwer am Überlegen“ sei, wie künftig mit dem Freigelände am Trappenberg umgegangen wird.

Nach zweieinhalb Stunden trennten sich die Wege, nach einem Abend, der den „Women for future“ gefallen hat – Wiederholung nicht ausgeschlossen.

