Pritzwalk: Sanierung der Nikolaikirche kann weitergehen

Darauf hat die Kirchengemeinde St. Nikolai in Pritzwalk lange gewartet: Mit den jetzt eingegangenen Fördermitteln aus dem Leader-Topf können die Sanierungsarbeiten an der Nikolaikirche weitergehen. Die Vorsitzende des Kirchgemeinderats, Christine Flassig, sagt nicht ohne Stolz: „Das ist eine riesentolle Sache, dass wir das überhaupt geschafft haben.“

Gesamtkosten: Etwa eine Million Euro

Mit 619.000 Euro unterstützt das Brandenburger Agrarministerium die Arbeiten, wie das Ministerium am Montag mitgeteilt hatte – die Kirchgemeinde hatte das kurz vor Ostern erfahren. Das Geld soll demnach in Baumaßnahmen an Dach und Wänden sowie für die Öffnung des Südfensters fließen. Insgesamt sollen 826.000 Euro investiert werden. Es handelt sich dabei um die förderfähigen Kosten, die zu 75 Prozent über Leader finanziert werden, einem Programm das sich aus nationalen und EU-Mitteln speist – die restlichen 25 Prozent werden aus Kirchenmitteln hinzugeschossen.

Christine Flassig Quelle: Bernd Atzenroth

Hinzu kommen noch nach Angaben von Christine Flassig etwa 160 000 Euro an Planungskosten, die komplett selbst aufgebracht werden müssen. Unterstützung gab es dabei von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, der Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland ( Kiba), der Stadt Pritzwalk, vom Kirchenkreis Prignitz, von der evangelischen Landeskirche und natürlich der eigenen Kirchengemeinde.

Viele Einzelspender haben beim Eigenanteil geholfen

„Wir haben alle unsere Eigenmittel nur aufbringen können, weil uns viele Einzelspender aus der Kirchengemeinde und der Bürgerschaft unterstützt haben“, betont Christine Flassig. Wie groß das Interesse an den Arbeiten ist, zeigt der Umstand, dass sich am Montag bereits ein Handwerker für anstehende Arbeiten angeboten hat.

Alles in allem soll in den kommenden Jahren also noch etwa eine Million Euro für die Sanierung aufgewandt werden.

Genehmigung für Bauarbeiten bereits beantragt

Damit es möglichst schnell losgehen kann, ist laut Christine Flassig die kirchenaufsichtliche Genehmigung für die weiteren Arbeiten bereits beantragt worden. Ist sie einmal erteilt, worauf Christine Flassig natürlich hofft, dann könnte es schon bald losgehen.

Schon 2014 bis 2017 wurde an der Pritzwalker Nikolaikirche gebaut. Quelle: Bernd Atzenroth

Der Leader-Förderbescheid ist bis zum 31. Dezember 2023 befristet, doch will man in der Kirchgemeinde, wenn möglich, bereits ein Jahr vorher mit den jetzt noch anstehenden vier Bauabschnitten fertig sein.

Noch vier Bauabschnitte bis 2022

Seit 2014 wird die Kirche saniert. Es gelang, den komplizierten ersten Bauabschnitt 2017 zu Ende zu bringen. In diesem Jahr steht noch der zweite Bauabschnitt an: die Sanierung der Nordkapelle. 2021 geht es dann auf der Grünstraße zugewandten Seite des Kirchenschiffs weiter: Das Dach muss neu gedeckt und die Holzkonstruktion renoviert werden. Im gleichen Jahr soll es auf der gegenüber liegenden Seite an der Taufkapelle mit der Sanierung weitergehen. 2022 soll ganz zum Schluss das Südfenster neu gestaltet und geöffnet werden.

Zunächst muss das Bauwerk gesichert sein

Das Fenster wird der sichtbarste Teil der Veränderung an der Kirche sein, denn bei all den Arbeiten, die letztlich fast ein Jahrzehnt in Anspruch nehmen werden, geht es ansonsten um die Sicherung des Gebäudes: „Die Kirche ist erst mal nur sicher“, sagt Christine Flassig, „dann erst kommt die Innenneugestaltung.“

Das ist nämlich das nächste Großvorhaben in der Kirche, das sie sich für die Zeit danach auf die Fahnen geschrieben hat. Vorbereitet und geplant werden muss all das aber auch schon jetzt, damit ab 2023 die Fördermittel dafür beantragt werden können.

Von Bernd Atzenroth