Ein weiterer Anlauf von Anliegern für Tempo 30 in Sarnow steht offenbar vor dem Scheitern – die Stadt sieht keinen Handlungsbedarf, wie aus einem Schreiben hervorgeht. Zuständig ist aber der Kreis, dessen Aussagen sich zum Teil mit denen der Stadt widersprechen.

In Sarnow tobt derzeit der Verkehr. Viele Autofahrer wollen die Baustelle auf der B 189 in Kemnitz umgehen und verstopfen den Plattenweg von Kemnitz nach Sarnow und die Feldsteinstraße in den Ort hinein. Quelle: Bernd Atzenroth