Pritzwalk

Prominenter Besuch in Pritzwalk: Der Schauspieler Stefan Jürgens stellte erstmals in einem Lesekonzert seinen Gedichtband „Loveletters – mutwillige Liebesgrüße“ vor und verzauberte damit sein Publikum in der Pritzwalker Buchhandlung. „Auch wir haben den Abend in vollen Zügen genossen“, sagte Marett Müller-Grütte von der Buchhandlung. „Es bleibt jedoch ein bisschen surreal, sahen wir Stefan Jürgens bisher nur im Fernsehen.“

Erste Lesung in der Pritzwalker Buchhandlung mit Schauspieler Stefan Jürgens

Die erste Lesung, die das Team der Pritzwalker Buchhandlung organisiert hatte, war mit 50 Teilnehmer ausverkauft. Bei der Signierstunde konnten alle Gäste mit dem Schauspieler ins Gespräch kommen. Nach einer gelungenen ersten Lesung habe das Team jetzt Lust auf mehr. Es seien bereits die nächsten Veranstaltungen in Planung.

Von Julia Redepenning